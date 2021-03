Demanen presó per a quatre ultres per agredir un independentista en una protesta per la sentència de l'1-O

La Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona reclama una condemna de cinc anys de presó per a quatre ultres acusats d'un presumpte delicte de lesions a l'agredir un independentista durant una protesta contra la sentència de l'1-O.





Protestes per la sentència de l'1-O (EP)





En l'escrit d'acusació, el fiscal Miguel Ángel Aguilar explica que els quatre van participar en una manifestació convocada per grups d'ultra dreta el 20 d'octubre de 2019 - cinc dies després de publicar-se la sentència- a la plaça Artós de Barcelona.





Allà es van concentrar manifestants "alçant el braç dret al crit de 'Sieg Heil', emulant la salutació utilitzada en el règim de terror del Tercer Reich alemany, van entonar càntics com el 'Cara al Sol', himne de la Falange Espanyola de les Jons, portaven banderes d'Espanya preconstitucionals amb l'àguila de Sant Joan vigent durant la dictadura del general Franco ".





També relata que van usar "banderes blanques amb la creu de Borgonya i una àguila bicèfala (usada pels terços dels Requetés que van lluitar amb el franquisme durant la guerra civil espanyola) i banderes amb creus cèltiques (símbol usat habitualment per moviments d'ultra dreta i defensors del supremacismo de la 'raça ària' ", i van cremar una bandera estelada, símbol de l'independentisme.





Alhora, una manifestació convocada per grups independentistes i antifeixistes es va concentrar a uns metres de l'altra protesta, separats els uns dels altres per efectius antiavalots dels Mossos d'Esquadra, davant del que "volent trencar el cordó policial per anar a trobar-se amb el col·lectiu antagònic "un dels acusats va pegar a un agent amb el pal d'una bandera.





Després, el grup ultra va marxar cap al centre de la ciutat, on hi havia protestes per la sentència de l'1-O, i "en un moment determinat, diversos grupuscles dels manifestants procedents de la plaça Artós van sortir de la manifestació amb intenció clara de buscar persones independentistes per agredir-les, algunes d'aquestes persones anaven amb elements que dificultaven la seva identificació, tapant la seva cara amb caputxes, tapaboques i banderes, molts d'ells portaven també objectes contundents a les mans, com pals i barres de ferro ".





En aquest punt, els quatre acusats i un menor d'edat, "armats majoritàriament amb objectes contundents com pals, tubs metàl·lics, pedres i banderes amb mànec de fusta", van agredir un jove de 23 anys a la confluència dels carrers Balmes i Rosselló.





INDEMNITZACIÓ DE 16.800 EUROS





El fiscal sosté que ho van fer perquè el "van vincular amb el moviment independentista i per tant van considerar 'enemic' a enderrocar, i moguts per la seva profunda animadversió a la ideologia que li van atribuir i amb voluntat manifesta de menyscabar la seva integritat física".





El van tirar a terra i el van colpejar amb el tub metàl·lic i altres objectes que portaven, alhora que, en grup, li donaven puntades de peu i cops de puny.





Dos dels acusats van passar un mes en presó provisional per aquests fets, i dos d'ells han dipositat 2.600 euros de la responsabilitat civil.





El fiscal també demana prohibir-los anar a manifestacions durant cinc anys més que el temps de condemna de presó, a més d'una indemnització conjunta de 16.800 euros a l'independentista agredit.