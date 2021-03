Catalunya llança aquest dissabte el seu primer nanosatèl·lit a l'espai

Aquest dissabte, 20 de març, a les 07:07:12 h (hora catalana), s’enlairarà des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan, el primer dels nanosatèl·lits que el Govern de la Generalitat posarà en òrbita en el marc de l’Estratègia New Space de Catalunya, la seva aposta per la nova economia de l’espai com a sector d’oportunitats i de futur per a l’economia catalana.













El llançament del coet Soyuz 2 que transportarà el nanosatèl·lit es podrà seguir en directe a través del web www.ensposemenorbita.cat, en el qual ja està activat el compte enrere i des del qual s’emetrà el senyal en directe 40 minuts abans de l’hora de l’enlairament.





El primer nanosatèl·lit de la Generalitat és un CubeSat de tres unitats que desplegarà serveis de connectivitat global d’internet de les coses (IoT, per les seves sigles en anglès) a tot el territori català. Permetrà la comunicació i l’obtenció de dades arreu del territori, especialment en zones que avui no tenen cobertura de les xarxes de telecomunicacions terrestres convencionals.





Batejat amb el nom d’Enxaneta pels infants de Catalunya, el nanosatèl·lit ha estat desenvolupat per Open Cosmos i Sateliot —a través d’un contracte licitat per l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)—, en una aposta del Govern català per un sector en creixement que es preveu que generi 1.200 llocs de treball en els propers 4 anys i 280 milions d’euros de facturació.





La gestió i el control dels nanosatèl·lits es farà a través d’un sistema establert a la Ground Station (estació terrestre de control) ubicada a l’Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM), que es troba a Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) i està gestionat per l’IEEC.





Estratègia NewSpace





Actualment, formen l'ecosistema NewSpace a Catalunya més de 30 empreses emergents, algunes d'elles líders a escala mundial, 13 centres de recerca i d'innovació, i una incubadora de negocis de l'Agència Espacial Europea (ESA BIC Barcelona).





El llançament d’aquest nanosatèl·lit suposa el tret de sortida de les missions satel·litàries de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, dissenyada per aprofitar i maximitzar les oportunitats d’un nou àmbit econòmic, el NewSpace, basat en l’ús de satèl·lits de petites dimensions que orbiten a baixa altura i en l’explotació de les seves dades, amb l’objectiu de millorar els serveis de la Generalitat i de diferents sectors productius.





Per donar a conèixer les oportunitats que representa aquest sector a Catalunya, el Govern ha activat en els dies previs al llançament la campanya "Catalunya, ens posem en òrbita", que recull el testimoni d'una nova generació de joves catalans que, o bé s'han format a Catalunya, o bé desenvolupen projectes de recerca i investigació o treballen en el sector aeroespacial.