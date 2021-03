Iberdrola accelera la seva aposta pel mercat eòlic marí nipó, amb un nou projecte de 600 MW, després de l'acord amb la promotora local d'energies renovables Cosmo Eco Power (filial de Cosmo Energy Holdings Co Ltd) i l'enginyeria Hitz per al desenvolupament conjunt del projecte Seihoku-oki, a la prefectura d'Aomori, a nord-oest de país.





El parc eòlic marí Seihoku-oki, en desenvolupament, participarà en la ronda 2 de la subhasta prevista pel Govern nipó entre aquest any i 2022. Després de la transacció -subjecta a les aprovacions habituals en aquest tipus d'operacions-, el projecte serà liderat per Iberdrola i Cosmo Eco Power, amb drets de vot similars, al costat de Hitz.





L'operació es produeix sis mesos després de l'adquisició del 100% de la promotora nipona Acàcia Renewables -amb una cartera eòlica marina al sud de país de 3.300 MW i la sisena en el mercat eòlic marí des de principis de 2020.





Acàcia Renewables compta amb dos parcs eòlics marins en desenvolupament, amb una potència conjunta de 1.200 MW, que podrien estar operatius en 2028. Addicionalment, disposa d'altres quatre projectes en cartera, que sumen una capacitat de 2.100 MW. Aquests sis projectes seran desenvolupats per Iberdrola al costat de Macquarie's Green Investment Group (GIG).





Un mercat amb fort potencial de creixement





Amb aquestes operacions, alineades amb l'estratègia de lideratge d'Iberdrola en el mercat eòlic marí, la companyia competirà en les rondes 2,3 i 4 -les dues últimes previstes per a 2023 / 2024- de les subhastes anunciades pel Govern nipó, posicionant-se en etapes de desenvolupament inicial en un mercat amb un gran potencial de creixement.





La capacitat eòlica marina instal·lada al Japó es redueix en l'actualitat a uns 70 MW, però el país ha desplegat una estratègia per descarbonitzar la seva mix energètic i promoure la independència energètica. De fet, les previsions apunten que el mercat arribarà als 30.000-45.000 MW eòlics marins instal·lats en 2040, segons el Consell per al Diàleg Govern-Indústria per a l'energia offshore de país.





Amb les dues operacions, Iberdrola adquireix un equip amb experiència en la gestió d'instal·lacions renovables i un profund coneixement de mercat, així com oficines al Japó; condicions clau per liderar per si mateixa el desenvolupament de nous projectes futurs al país.





Un dels principals vectors de creixement del grup





L'entrada en un nou projecte eòlic marí reforça l'estratègia de diversificació i lideratge d'Iberdrola en aquesta tecnologia i la seva aposta per consolidar-se com la major companyia renovable del món.





L'eòlica marina s'ha confirmat com un dels vectors de creixement del grup: compta amb 1.300 MW instal·lats -Wikinger, East Anglia ONE i West of Duddon Sands- i triplicarà aquesta capacitat amb la construcció en l'actualitat de 2.600 MW. La cartera actual d'aquesta tecnologia suma 19.000 MW, dels quals 9.000 MW estan preparats per a la seva construcció i 10.000 MW previstos per al seu desenvolupament en mercats com els Estats Units, Suècia, Japó, Polònia i Irlanda.





El 2020, els projectes eòlics marins van contribuir a l'EBITDA amb 585 milions d'euros, després de créixer un 72%; aportació que ascendirà fins als 2.300 milions d'euros en 2030.





Inversions verds per a la promoure la recuperació econòmica i l'ocupació





Iberdrola porta dues dècades liderant la transició energètica per actuar com a agent tractor clau en la transformació del teixit industrial i la recuperació verd de l'economia i l'ocupació. Per a això, la companyia ha llançat un pla d'inversió històric de 150.000 milions d'euros en la pròxima dècada -75.000 milions d'euros per a 2025-, amb els quals triplicar la capacitat renovable i duplicar els actius de xarxes i aprofitar les oportunitats de la revolució energètica que afronten les principals economies del món.





Després inversions de 120.000 milions d'euros en els últims vint anys, Iberdrola és líder en energia renovable amb prop de 35.000 MW instal·lats; un volum que converteix al seu parc de generació en un dels més nets del sector energètic.





Amb unes emissions de 98 grCO2 / kWh, que són ja dos terços inferiors a la mitjana europea, l'estratègia d'inversió en energia neta i xarxes portarà a Iberdrola a ser una companyia "neutra en carboni" a Europa el 2030.