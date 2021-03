El diputat Pablo Cambronero es dóna de baixa de Cs i es passa al Grup Mixt del Congrés

El diputat de Ciutadans al Congrés Pablo Cambronero ha anunciat aquest dimecres que s'ha donat de baixa del partit i ha sol·licitat a la Mesa de la Cambra Baixa seva integració en el Grup Mixt. Justifica la seva decisió en el que anomena "deriva sanchista" que atribueix a l'adreça que lidera Inés Arrimadas.





Pablo Cambronero - EP





A través d'un comunicat difós en el seu compte de Twitter i recollit per Europa Press, el diputat ha deixat clar que va dir "no al sanchisme" i ha assegurat que "les conviccions no es venen ni es compren". "I menys encara es canvien, almenys les meves, ens votin els espanyols o no", ha afegit, insistint que intentarà "continuar on Albert Rivera ho va deixar".





Cambronero, policia de professió i fins ara portaveu d'Interior al Congrés, ha explicat que no va a "incomplir" el programa electoral de la formació taronja però ha insistit que no pot posar-se "a les ordres d'una direcció de partit que en plena pandèmia dedica el seu temps "a realitzar pactes o estratègies amb Podem, ERC, o Bildu. "No puc justificar ni defensar alguna cosa en el que no crec. Si veig corrupció, denuncio i m'aparto", ha afegit.





En aquesta línia, Cambronero ha recordat que va ser "triat" pels afiliats d'un partit "amb fermes conviccions liberals i profundament moderat". "El Ciutadans de 2019. Aquest partit, liderat per Albert Rivera, va prometre als ciutadans per aconseguir el seu suport que mai pactaria amb el Sánchez soci de Podem, ERC i Bildu", ha continuat.





"JO NO HE CANVIAT, EL MEU PARTIT SÍ"





En l'escrit, el fins ara diputat de Cs ha assenyalat que ja va dimitir com a conseller general del partit "a l'ésser conscient" que no podria "canviar absolutament res en una estratègia i un gir ideològic cap a l'esquerra" que fa temps que no comparteix . "Les decisions preses aquest dilluns de no canviar res és el clar exemple de la deriva sanchista que ha pres Cs", ha lamentat.





Per tot això, Cambronero votarà a partir d'ara "en consciència i sota els ferms principis que va consagrar el programa electoral" que va defensar "de cara als ciutadans", i que va ser el seu "promesa a tots els votants".





"Res ha canviat, les meves conviccions són les mateixes", ha assegurat, incidint en que "els votants de Ciutadans de Sevilla veuran" que el seu "compromís amb la província i amb les causes" que li "van portar a la política continuen sent les mateixes , i fins i tot més forts ". "Jo no he canviat, el meu partit sí", ha sostingut.





Cambronero seguirà, segons ha apuntat, defensant "la democràcia que està seriosament amenaçada" per l'independentisme i amb EH Bildu, i que el porta a negar-se "en rotund a pactar res" amb el PSOE de Sánchez, que té "un acord" amb tots dos. I ho fa, insisteix, pels "espanyols orgullosos de ser-ho", les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els funcionaris de presons, els interins contractats en "frau de llei" i els membres de les Forces Armades.





NO POT QUEDAR-SE "MIRANT" MENTRE EL PARTIT "PERD EL RUMB"





Per al diputat, la prioritat ara és la lluita "contra la pandèmia i les seves terribles conseqüències", que està per sobre d'un partit polític. Per això, no perdrà "un segon" de la seva "temps a contestar als que" li "critiquin per aquesta decisió, que ha estat tan dura com meditada".





Malgrat la seva sortida, el diputat ha assegurat que no deixa "enrere a ningú". "Penso que el Grup parlamentari de Ciutadans és un molt bon grup. Tots els meus companys han estat, són i seran uns grandíssims professionals, molt treballadors i demòcrates convençuts. A més són una cosa que és més important, bones persones", ha afegit.





Per això, Cambronero ha volgut desitjar "el millor" i agrair-los "tot el suport i ajuda" prestada durant el temps que han compartit. I, de cara als afiliats i simpatitzants, el diputat ha demanat "disculpes" si els ha "fallat en alguna cosa". "Però entenc que, com jo, la immensa majoria no pot quedar-se mirant mentre el projecte perd el rumb. Jo intentaré continuar on Albert Rivera ho va deixar, sense més", ha tancat.





Amb la seva decisió, Cambronero passarà a integrar-se al Grup Mixt de Congrés, que compta actualment amb nou diputats de set partits polítics diferents: UPN, la CUP, Coalició Canària, Nova Canàries, Fòrum Astúries, Partit Regionalista Càntabre (PRC) i Terol Hi .