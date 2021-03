Els Reis viatgen la setmana que a Andorra per a una visita històrica

Els Reis faran el 25 i 26 de març una visita d'Estat històrica a Andorra, ja que mai abans un cap d'Estat havia visitat el principat tot i l'estreta relació amb el país veí, que s'ha reforçat en els últims temps.





El viatge, a més d'escenificar aquesta intensa relació en molt diferents àmbits, permetrà complir amb la tradició que el Rei visiti el país que acull la Cimera Iberoamericana, que en aquesta ocasió se celebrarà a Andorra el proper 22 d'abril i en la qual està prevista la participació de Don Felipe, segons expliquen fonts diplomàtiques.





La primera jornada de la visita d'Estat tindrà un caràcter més institucional, amb trobades amb les autoritats. E l viatge arrencarà a la Casa de la Vall, seu històrica de Parlament andorrà, on seran rebuts pels coprínceps d'Andorra, el bisbe de la Seu d'Urgell, monsenyor Joan Enric Vives i Sicília, i el representant de el president francès, Emmanuel Macron .





Felip i Letizia tindran ocasió de saludar membres de Consell General --el Parlament unicameral del principat-- i seran rebuts per la seva presidenta, Roser Suñé. A continuació, està prevista la visita a l'Ajuntament d'Andorra la Vella, on els rebrà l'alcaldessa, Conxita Marsol.





La jornada es completarà a la seu de l'Executiu andorrà, on mantindran una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot Zamora, qui a continuació oferirà un sopar en honor dels Reis.





Divendres 26 arrencarà amb una visita a l'escola espanyol María Moliner, un dels sis centres en què s'imparteix ensenyament en espanyol en el principat.





NO HI HAURÀ TROBADA AMB LA COL·LECTIVITAT





Segons han explicat les fonts, en aquesta ocasió, donat el context de pandèmia, la tradicional trobada dels Reis amb la col·lectivitat espanyola --en Andorra resideixen 27.000 espanyols-- ha estat substituït per la visita a aquest centre educatiu, on Felip i Letizia podran parlar tant amb el professorat com els alumnes, molts dels quals són espanyols.





Després d'això, han de portar a terme una visita a diversos exemples del patrimoni artístic i arquitectònic d'Andorra, inclòs el poble d'Ordino. El viatge d'Estat es completarà amb un dinar ofert per Espot Zamora.





Andorra serà el primer viatge internacional dels Reis des de l'inici de la pandèmia fa ja un any. Només la Reina Letizia és de viatge oficial fora d'Espanya. Ho va fer a Hondures a mitjan el passat desembre per lliurar ajuda humanitària i traslladar la solidaritat espanyola als afectats pel pas de dos huracans pel país.





Des Exteriors ressalten la importància d'aquesta visita, ja que els Reis fan molt pocs viatges d'Estat a l'any i per les particulars circumstàncies en què es produeix, en plena pandèmia.





No obstant això, s'ha volgut complir amb la tradició pel que fa a la Cimera Iberoamericana es refereix i també coronar una estreta relació amb un país a què fins ara mai s'havia visitat a aquest nivell.