Desarticulat un grup criminal dedicat a el tràfic de marihuana a Catllar i Salou

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal i han detingut quatre persones com a presumptes autors d'un delicte de pertinença a grup criminal, delictes de tràfic de drogues i per defraudar fluid elèctric al Catllar i Salou (Tarragona), segons un comunicat de la policia catalana.









La investigació va començar arran d'altres operacions on es van desarticular altres grups criminals i es va descobrir a aquest grup, i durant la fase d'investigació, els Mossos van ubicar una plantació 'in door' de marihuana en una urbanització del Catllar (Tarragona).





També van descobrir que els presumptes responsables del grup eren ciutadans de l'Est que contactaven amb persones de la zona per externalitzar treballs com la instal·lació de sistema de cultiu o el lloguer de vehicles, i posteriorment, aquestes persones encarregades de la logística s'integraven en el grup criminal .





ENTRADES I REGISTRES





Efectius dels Mossos han realitzat aquest dimecres tres entrades i registres a la casa del Catllar --on es trobava la plantació-- i en dos domicilis més de Salou (Tarragona), on el presumpte líder de el grup ha intentat fugir per la finestra, però ha estat interceptat i detingut per diversos agents.





A la casa del Catllar s'han trobat 800 plantes de marihuana, i en les altres entrades s'han intervingut 4.500 euros en efectiu, ordinadors, terminals de telefonia mòbil, vehicles, munició i altres elements destacats per a la investigació, i s'ha detingut a altres tres persones que passaran a disposició judicial.