Abengoa sol·licita el rescat a la SEPI per salvar el seu negoci

Abengoa ha sol·licitat a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) el rescat per a la seva societat Abenewco 1, a la qual va traspassar els actius i les activitats més valuosos de la matriu, segons han informat fonts pròximes a la companyia.





En concret, l'empresa ha demanat acollir-se al Fons de Suport a la Solvència d'Empreses Estratègiques, creat pel Govern espanyol per ajudar companyies afectades per la crisi de la covid-19 i dotat amb 10.000 milions d'euros.





D'aquesta manera, el grup vol preservar aquests actius i mantenir operativa una filial en la qual es troba el negoci de la companyia i els seus prop de 13.000 treballadors.





Fa una setmana, Abengoa ja va anunciar que treballava en una solució alternativa, per la qual cosa havia encetat converses i negociacions amb institucions públiques i entitats privades, la participació de les quals es feia "imprescindible a l'efecte de poder tancar l'operació financera que garanteixi l'estabilitat i el futur del grup de societats".





En aquest sentit, va decidir estendre fins el 31 de març el límit per arribar a un acord de reestructuració de deute amb els proveïdors del grup que encapçala Abengoa Abenewco 1, perquè s'havia obtingut el suport majoritari dels proveïdors que hi estan adherits, després que tan sols el 0,17% dels proveïdors hi votessin en contra.





Anteriorment, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ja havia assenyalat que el Govern central "treballava" per poder rescatar Abengoa i, a més, va demanar a la Junta d'Andalusia que assumís la seva responsabilitat.