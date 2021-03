Milloren les connexions en transport públic per carretera entre Viladecavalls i Terrassa

El director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha presentat les millores en els serveis de transport públic entre Viladecavalls i Terrassa que entraran en funcionament el proper 22 de març. L’acte ha comptat amb la participació de l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer; la directora dels SSTT de Barcelona, Mercè Santmartí; i la gerent de l’empresa operadora Transports Generals d’Olesa (TGO), Carme Pros.





Aquestes millores suposen, d’una banda, l’entrada en funcionament d’un nova línia llançadora entre Viladecavalls i Terrassa, la M6A, que no existia i que en 10 minuts comunicarà les dues poblacions, passant per la Plaça de la Vila i l’IES de Viladecavalls, i connectant-los amb l’Estació d’FGC Rambla de Terrassa. D’altra banda, l’altra millora és que la línia M6 que ja existia i que comunica també Viladecavalls amb Terrassa oferirà una cobertura de parades i de dies més ample. Així, aquesta línia ara funcionarà els dissabtes, diumenges i festius de tot l’any, i, a més, canviarà de recorregut en el sentit Viladecavalls-Terrassa, incorporant més parades per tal de donar més cobertura al municipi.





Saldoni ha volgut remarcar “la importància de la incorporació d’un nou servei de llançadora diàriament que possibilita la multimodalitat amb els Ferrocarrils però també és bàsic oferir a la ciutadania l’opció de moure’s en transport públic sostenible els cap de setmana, fent que la mobilitat no tant laboral també deixi la menor petjada possible”.









Canvis de recorregut M6:













Recorregut llançadora M6A: