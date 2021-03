El pla del PSOE per regular el lloguer: reduir un 90% l'IRPF als propietaris que baixin els preus

Els propietaris que rebaixin un 10% la renda del contracte de lloguer del seu habitatge en zones tensionades tindran dret a una reducció del 90% sobre el rendiment net en la seva declaració de l'IRPF, segons es recull en la proposta de Llei d'Habitatge de l'Ministeri de mobilitat, Transports i Agenda Urbana.





Imatge d'un pis de lloguer - EP





Així, segons explica el Ministeri en el document, si un propietari que tenia un contracte d'arrendament de 700 euros al mes signatura un de nou per 630 euros, tindrà dret a un benefici fiscal en l'IRPF de prop de 950 euros a l'any, "superior a el benefici net que li reportaria optar per un increment de la renda ".





D'altra banda, es recull una bonificació per a propietaris del 70% en l'IRPF per la incorporació d'un habitatge per a lloguer habitual a les zones tensionades. Això, segons Agenda Urbana, afavoreix l'entrada al mercat d'habitatges que anteriorment no estaven de lloguer com a habitatge habitual.





"D'aquesta manera, s'afronta directament el problema de manca d'oferta que caracteritza les zones de mercat residencial tensionada, equilibrant els preus", apunta el document, que ja ha estat rebutjat per Podem a l'entendre que incompleix l'acord de Govern.





La declaració de zones de mercat residencial tensionat s'establirà, segons la proposta del departament d'Ábalos, sobre la base dels índexs estatals de referència del lloguer, per aplicar instruments específics encaminats a revertir la situació i incrementar l'oferta. Aquestes zones tindran un període de vigència inicial de tres anys, que es podrà anar prorrogant si els preus segueixen sent alts.





BONIFICACIONS D'ENTRE EL 50% I EL 70% PER A LES ALTRES ZONES





A la resta de les zones que no es considerin tensionades, les bonificacions en l'IRPF per als propietaris se situaran entre el 50% amb caràcter general (ara està fixada en el 60%) i el 70% en el cas de llogar a joves d'entre 18 i 35 anys.





A més d'aquestes dues bonificacions, s'estableix una bonificació del 60% en el cas dels lloguers d'habitatges de protecció. "Amb aquesta mesura s'estimula la incorporació a el mercat de lloguer d'habitatges a preus limitats i s'afavoreix l'accés a les persones i llars amb menors ingressos", segons el Ministeri.





En la mateixa línia, els propietaris que hagin realitzat obres de rehabilitació o millora en l'habitatge de lloguer en els últims tres anys i que impliquin un desemborsament de més de sis mesos de renda, es beneficiaran també d'una bonificació del 60%.





Així mateix, quan es llogui un habitatge a llogaters amb ingressos per sota de determinats imports, els propietaris també tindran dret a una reducció en l'IRPF, però en la proposta del Ministeri el percentatge està encara sense definir.





D'altra banda, també s'estableix que es definiran els criteris per a la consideració de gran forquilla d'habitatge en les zones tensionades, "en funció del seu potencial influència, pel volum d'immobles d'ús residencial de la seva titularitat en el mercat del lloguer a aquesta zona, que haurà de representar, al menys, un 1% dels habitatges principals en el règim de lloguer de la zona ".





"Aquells propietaris que tinguin aquesta consideració han de col·laborar i oferir informació sobre l'ús efectiu dels seus immobles", diu el text.





La proposta en la qual està treballant el Ministeri que dirigeix José Luis Ábalos també aposta per introduir una definició d'habitatge buit a l'efecte de el recàrrec de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).





DEFINICIÓ "CLARA" D'HABITATGE BUIDA I RECÀRREC EN L'IBI





En concret, proposa recollir en la pròpia legislació reguladora de l'IBI una definició "clara" perquè els ajuntaments puguin aplicar el recàrrec en la quota de l'IBI a aquells immobles d'ús residencial que romanguin desocupats, establint un període temporal de referència de dos anys, fixant un nombre mínim de quatre immobles per propietari i establint una sèrie de causes justificades de desocupació temporal de l'immoble.





A l'efecte de la Llei estatal, i per a l'aplicació del mecanisme fiscal de contenció i baixada del preu de l'lloguer, la declaració d'un àmbit territorial com a zona de mercat residencial tensionat es recollirà en la Llei de pressupostos generals de l'Estat, prèvia proposta de la Comissió Bilateral en matèria d'habitatge entre l'Estat i la comunitat autònoma, "podent participar les entitats locals afectades".





Així mateix, diu que la vigència de la declaració d'un àmbit territorial com a zona de mercat residencial tensionada serà de tres anys, "podent prorrogar-se anualment seguint el mateix procediment, quan subsisteixin les circumstàncies que van motivar aquesta declaració i prèvia justificació del resultat de les mesures aplicades i les previstes ".





La declaració d'un àmbit territorial com a zona de mercat residencial tensionat comportarà la redacció, per part de l'Administració competent d'un Pla d'Acció específic que programarà les mesures necessàries per a la correcció dels desequilibris evidenciats en la seva declaració, així com un calendari de desenvolupament .





D'altra banda, la Llei pel dret a l'Habitatge s'acompanyarà d'altres instruments a curt termini que reforçaran l'actuació i el suport de l'estat, com són la priorització de l'aplicació dels programes d'el Pla Estatal d'Habitatge en zones tensionades o de l' Pla d'Habitatge per al Lloguer Assequible, específicament centrat en fer front als desajustos del mercat en les zones tensionades.