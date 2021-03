Detenen Carlos de 'La Isla de las Tentaciones' per abusar sexualment en grup d'una jove

Agents de la Guàrdia Civil pertanyents a la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Madrid han detingut tres persones a la província de Sevilla i Las Palmas de Gran Canària per la seva presumpta implicació el passat 13 de febrer en un delicte d'abús sexual durant una festa il·legal en un xalet de Colmenarejo, ha informat la Comandància de la Guàrdia Civil en un comunicat.





MÉS INFORMACIÓ Llibertat provisional per a un detingut per presumpte abús sexual a l'Hospitalet

Carl0s, de La Isla de las Tentaciones (EP)





El més sorprenent d'aquesta notícia és que un dels detinguts és Carlos, participant de 'La Isla de las Tentaciones ', el programa que emet Telecinco. Es va detenir ahir a Las Palmas, on es trobava de viatge amb altres participants del programa, i passarà a disposició judicial a la capital de Gran Canària, han confirmat fonts jurídiques. No obstant això, les indagacions judicials arran de la denúncia de la víctima les porta un jutjat de Colmenar Vell.





QUÈ VA PASSAR?

Els fets van tenir lloc al municipi madrileny de Colmenarejo i es remunten a dissabte passat 13 de febrer, fets que van ser denunciats per una ciutadana estrangera a la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat.





La denunciant va manifestar haver patit abusos sexuals per part de diversos individus sense el seu consentiment, sospitant a més que poguessin haver-la intoxicat amb algun tipus de substància per aconseguir el seu objectiu i que haurien minvat el seu capacitats cognitives i volitives.



Davant la gravetat dels fets es va iniciar la corresponent investigació per a l'esclariment dels fets, recollint els agents nombroses manifestacions i testimonis de persones que es trobaven a l'interior de l'habitatge.





Gràcies a l'avanç de la investigació es va poder evidenciar la comissió de delicte denunciat, apuntant com a presumptes autors a tres joves residents a Sevilla.





Dimarts passat els investigadors es van desplaçar fins a dos municipis de la província de Sevilla i a Les Palmes de Gran Canària on es van practicar les detencions, una d'elles la de Carlos. Els detinguts són tres homes, espanyols, amb edats compreses entre els 34 i els 29 anys, i als que per aquests fets se'ls imputa un delicte d'abús sexual.