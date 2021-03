La gran explosió del port de Beirut va arribar a pertorbar la ionosfera

@EP





L'ona atmosfèrica de la gran explosió del port de Beirut el 4 d'agost de 2020 va provocar pertorbacions d'electrons a la part alta de l'atmosfera superior de la Terra.





La troballa ha estat publicat per científics de la Universitat de Hokkaido, Japó, a la revista Scientic Reports.





Més de 2.750 tones de nitrat d'amoni emmagatzemat de manera insegura van explotar, matant a unes 200 persones, deixant a més de 300.000 temporalment sense llar i deixant un cràter al seu pas. L'explosió es considera una de les explosions artificials no nuclears més poderoses de la història de la humanitat.





L'equip de científics, que incloïa a col·legues de l'Institut Nacional de Tecnologia Rourkela a l'Índia, va calcular els canvis en el contingut total d'electrons en la ionosfera de la Terra: la part de l'atmosfera entre 50 i 965 quilòmetres d'altitud.





Els esdeveniments naturals com la radiació ultraviolada extrema i les tempestes geomagnètiques, i les activitats creades per l'home, com les proves nuclears, poden causar pertorbacions en el contingut d'electrons de la ionosfera.





"Vam descobrir que l'explosió va generar una ona que va viatjar a la ionosfera en una direcció cap al sud a una velocitat de prop de 0,8 quilòmetres per segon", diu en un comunicat el científic planetari i terrestre de la Universitat de Hokkaido, Kosuke Heki . Això és similar a la velocitat de les ones sonores que viatgen a través de la ionosfera.





L'equip va calcular els canvis en el contingut d'electrons ionosfèrics a l'observar les diferències en els retards experimentats pels senyals de microones transmeses pels satèl·lits GPS a les seves estacions terrestres. Els canvis en el contingut d'electrons afecten aquests senyals a mesura que passen a través de la ionosfera i s'han de tenir en compte periòdicament per mesurar amb precisió les posicions del GPS.





Els científics també van comparar la magnitud de l'ona ionosfèrica generada per l'explosió de Beirut amb ones similars després d'esdeveniments naturals i antropogènics. Van descobrir que l'ona generada per l'explosió de Beirut era una mica més gran que una ona generada per l'erupció del volcà Asama el 2004 al centre del Japó, i comparable a les que van seguir a altres erupcions recents en illes japoneses.





L'energia de l'ona ionosfèrica generada per l'explosió de Beirut va ser significativamente més gran que una explosió més potent en una mina de carbó de Wyoming als EUA En 1996. L'explosió de Beirut va ser equivalent a una explosió de 1,1 quilotones de TNT, mentre que l'explosió de Wyoming va ser equivalent a 1,5 quilotones de TNT. La pertorbació total del contingut d'electrons de l'explosió de Wyoming va ser només una desena part de la causada per la

explosió de Beirut. Els científics creuen que això es va deure en part al fet que la mina d'Wyoming estava situada en un pou alguna cosa protegit.