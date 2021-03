Denuncien López Miras i als tres trànsfugues de Ciutadans per suborn i corrupció

Fernando López Miras (EP)





L'advocat José Luis Mazón, en representació de l'organització Contrapoder, ha presentat una denúncia per presumptes delictes de suborn i corrupció contra el president Fernando López Miras i els tres diputats trànsfugues de Ciutadans, que recentment van ser expulsats de el partit i ara formen part de la executiva de l'PP a la regió.





Acusen Miras, "en la seva doble condició de president de la Comunitat Autònoma i cap de el partit polític a què pertany", de "aprovar l'acord de compra mitjançant càrrec de consellers".





A més, també acusen els tres diputats trànsfugues d'haver canviat d'idea "no per una reconsideració de la seva posició personal, sinó en virtut d'un pagament" que identifica com "els seus nomenaments com a consellers de Govern de la Comunitat murciana".