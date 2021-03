Boris Johnson defensa a AstraZeneca i anuncia que es vacunarà amb els seus vials

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha defensat aquest dimecres la vacuna contra la COVID-19 d'AstraZeneca tot i que diversos països han suspès temporalment el seu ús davant el temor que pugui provocar efectes secundaris com trombes i ha assegurat que ell mateix es vacunarà amb les seves dosis.





Boris Johnson - EP





En una intervenció al Parlament, Johnson no ha donat detalls sobre la suspensió de la vacunació amb aquestes dosis per part de diversos països, sinó que ha matisat que "el millor que pot dir sobre la vacuna d'Oxford i AstraZeneca és que pot confirmar que es vacunarà molt aviat ". "Certament ho faré amb aquesta vacuna", ha afirmat.





No obstant això, les seves declaracions han suscitat dubtes ja que els britànics no poden triar quina vacuna rebre. Les autoritats sanitàries, que també han defensat aquesta vacuna, han matisat que no hi ha una preferència d'unes dosis sobre altres per "grups poblacionals específics".





Així, han asseverat que per raons de "programació" és possible que es "ofereixi una vacuna en comptes d'una altra en determinades circumstàncies".





Poc abans, el ministre de Sanitat britànic, Matt Hancock, al costat de Jeremy Brown, membre de la junta d'assessors sobre la vacuna al Regne Unit, han posat l'accent en la seva defensa de la vacuna durant una roda de premsa en la qual també hi era present el ministre d'Economia i Energia, Kwasi Kwarteng.





Les seves paraules han arribat després que països com Luxemburg, Portugal, Xipre, Suècia, Veneçuela, França, Alemanya, Itàlia o Espanya suspenguessin l'ús de la vacuna a l'espera que es realitzin una sèrie de comprovacions.





No obstant això, França i Itàlia tenen previst reprendre la vacunació dimarts després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) assenyalés que la vacuna és segura. En aquest sentit, Hancock ha indicat que "no hi ha proves que aquestes vacunes provoquin trombes" i ha matisat en declaracions al diari 'The Sun' que "aquests poden produir-se de forma natural i són precisament comuns".





Kwarteng, per la seva banda, ha secundat les paraules de Hancock en declaracions a la cadena BBC: "La primera cosa que vull dir és que la vacuna és segura ... Si la gent rep una trucada, crec que haurien de vacunar-se". No obstant, ha rebutjat pronunciar-se sobre la possibilitat que la decisió d'aturar la vacunació sigui política.





Brown ha afirmat així que no creu que es puguin vincular els trombes a la vacuna "en cap cas" i ha matisat que es tracta d'un "esdeveniment fora del comú". "Utilitzar això com a motiu per deixar d'utilitzar la vacuna quan sabem de la seva alta efectivitat no és sensat", ha manifestat.





NOU BALANÇ DE CASOS





Mentrestant, el Ministeri de Salut del Regne Unit ha confirmat 5.758 nous contagis de COVID-19 i 141 morts a causa de la malaltia, que han elevat els balanços totals a 4.274.579 i 125.831, respectivament.





A més, les autoritats sanitàries britàniques han detallat que 465 persones han requerit hospitalització per la malaltia en les últimes 24 hores. Fins al moment, 7.218 persones estan ingressades en hospitals britànics a causa del COVID-19, 968 d'ells amb respiració mecànica.





Pel que fa a el progrés de el pla de vacunació del Regne Unit, el Ministeri de Salut ha especificat que més de 25,2 milions de persones han rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID-19, mentre que més d'1,7 milions han estat inoculades també amb la segona.