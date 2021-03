El Tribunal Suprem del Regne Unit ordena que les persones han de detallar en el cens el sexe amb el qual van néixer

El govern britànic ha admès la derrota en un desafiament legal presentat per activistes pels drets de les dones sobre l'orientació brindada a les persones transgènere sobre com detallar el seu sexe en el cens de país de 2021.





La setmana passada, el Tribunal Superior va ordenar a l'Oficina d'Estadístiques Nacionals (ONS) obligar els enquestats a donar el seu sexe legalment reconegut, després que Fair Play for Women (FPFW) es queixés que la guia inicial permetia a les persones definir el seu sexe per si mateixes.





"Seguint la decisió de la cort, centrarem tots els nostres esforços en maximitzar les respostes al Cens 2021 de tots i no avançarem més amb el cas", va dir la ONS en un comunicat.





"Seguim fent una pregunta de sexe d'elecció binària, femenina o masculina, en el cens. Aquest enfocament no ha canviat des de 1801. També hi ha una nova pregunta voluntària sobre identitat de gènere per a persones de 16 anys o més més endavant en el qüestionari" .





En resposta, el tribunal va dir que ja no es portaria a terme una revisió judicial completa de la legalitat de les accions de la ONS, tal com ho va sol·licitar inicialment la FPFW.





L'ONS va dir que havia modificat la seva guia d'acord amb l'ordre de la cort per aconsellar a les persones que facin servir el sexe en el seu certificat de naixement o certificat de reconeixement de gènere, un document que reconeix legalment el nou gènere i nom d'una persona trans.





La decisió es produeix enmig d'una disputa cada vegada més amarga sobre els drets de les persones trans a la Gran Bretanya, on l'any passat el govern va abandonar els plans per facilitar que les persones trans canviïn el seu sexe en documents oficials després d'un acalorat debat .





La guia del cens original de la ONS deia: "Per aquells el gènere és diferent al sexe registrat al néixer, que poden trobar la pregunta difícil de respondre, la resposta que brinden no ha de ser la mateixa que el seu certificat de naixement".





Es va ordenar a l'ONS pagar fins 46,000 lliures ($ 63,885) en costos a FPFW. "Ser home o dona és una realitat biològica que afecta totes les nostres vides. Per això és important recopilar dades precises sobre el sexe en el cens", va dir Nicola Williams, directora de FPFW, en un comunicat.





"Ara s'han de fer preguntes més àmplies sobre com es va permetre que succeís això", ha afegit Williams. ($ 1 = 0,7200 lliures)