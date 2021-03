Mor el compositor Antón García Abril, autor de més de 200 bandes sonores, als 87 anys

El compositor Antón García Abril, un dels autors més destacats de la música contemporània, ha mort aquest dimecres a Madrid als 87 anys d'edat.









Antón García Abril (EP)



















La seva llarga trajectòria professional inclou la composició d'obres per a orquestra, cantates, concerts, música de cambra i més de 200 bandes sonores per a cinema com 'Els sants innocents', 'El crim de Conca', Sor Citroën) i sintonies de sèries de televisió com 'l'Home i la Terra', 'Anells d'Or' o 'Fortunata y Jacinta'.





Entre d'altres, posseeix el títol d'acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando de Madrid i ha estat Premi Nacional de Música (1993), Premi Fundació Guerrero de Música Espanyola (1993) i Premi de la Música a diverses edicions (1996 , 1998, 200 i 2002), concedit per la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) i l'Associació d'Intèrprets i Executants (AIE).





També ha rebut la medalla d'or a l'Mèrit de les Belles Arts (1998); el Premi Orfeó Donostiarra de la Universitat del País Basc (2001) a la creació musical; el Premi Aragó (2003); doctor honoris causa per la Universitat Complutense de Madrid; i Gran Creu d'Alfons X el Savi, entre d'altres.