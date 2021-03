L'EMA decideix aquest dijous si modifica la seva anàlisi sobre la seguretat de la vacuna d'AstraZeneca

L'Agència Europea de l'Medicament (EMA) decideix aquest dijous si cal modificar la seva anàlisi sobre la seguretat de la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19 després després que s'hagin detectat alguns trombosi en algunes persones a les que se'ls havia injectat , encara que de moment segueix pensant que els beneficis que suposa segueixen sent superiors als riscos.





En un comunicat publicat després que Alemanya, França, Itàlia i Espanya s'hagin sumat a el grup de països de la UE que han suspès l'administració d'aquesta vacuna com a mesura de precaució, l'autoritat sanitària europea ha assenyalat que els seus experts estan "analitzant amb gran detall "totes les dades i" circumstàncies clíniques "disponibles sobre els casos de trombosi per" determinar si la vacuna ha pogut contribuir o si es pot deure a altres causes ".





Així, ha puntualitzat que la seva comissió de seguretat (PRAC, per les sigles en anglès) revisarà aquest dimarts tota la informació a la seva disposició i es reunirà de manera extraordinària aquest dijous, 18 de març, "per treure conclusions de la informació reunida" i determinar si "és necessari adoptar més mesures".





"Mentre la investigació continua, l'EMA considera actualment que els beneficis de la vacuna d'AstraZeneca per combatre la Covid-19, amb el perill associat d'hospitalització o mort (per la malaltia), superen els riscos dels efectes secundaris", subratlla el organisme en tot cas.





L'EMA ha explicat que s'han detectat casos de coàguls en "un nombre molt petit de persones que van rebre la vacuna de AstraZeneca", i afegeix que "molts milers de ciutadans" desenvolupen aquest tipus de problemes a l'any "per diferents raons". "El nombre de casos de trombosi en tota la gent vacunada no sembla ser més gran que el que es veu en la població general"; ha afegit.





El cap de l'estratègia de vacunació de l'EMA i president del grup de treball específic de l'organisme per a la pandèmia, Marc Cavalieri, ha traslladat la mateixa idea durant la seva compareixença davant la comissió de Medi Ambient i Salut Pública de Parlament Europeu.





"Estem portant a terme una revisió ràpida de totes les evidència sobre casos de trombes per garantir quin és l'equilibri entre beneficis i riscos d'aquesta vacuna. Com ja hem dit, per ara no pensem que les evidències que tenim mostrin que hi hagi un perill que afecti els beneficis ", ha dit.





"Els beneficis de la vacuna d'AstraZeneca són positius i no veiem cap problema en continuar amb les campanyes de vacunació utilitzant aquesta vacuna", ha afegit a continuació.

Cavalieri ha apuntat que l'EMA està analitzant totes les circumstàncies dels casos que han estat identificats "per tractar d'entendre si hi ha un grup específic d'ells que giren al voltant d'alguna patologia o un passat clínic" concret.