Iceta presenta aquest dijous els seus projectes com a ministre de Territori davant el Congrés

El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, compareixerà aquest dijous a la tarda al Congrés dels Diputats per explicar els seus projectes al front del Ministeri, el que suposarà la seva estrena a la Comissió de Política Territorial i Funció Pública de la Cambra baixa des que va ser nomenat membre de l'Executiu el passat mes de gener.





Miquel Iceta (EP)













La seva compareixença està prevista per a les 15.30 hores i servirà perquè Iceta desgrani els reptes del seu Ministeri, que passen pel diàleg amb les comunitats autònomes, especialment amb Catalunya, el traspàs de competències a les autonomies, la relació amb els governs regionals i locals i la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública.





Des de la seva arribada al Govern a finals de gener, Iceta ha avançat en el traspàs de competències a les comunitats autònomes, tot i que especialment amb el País Basc, després de reunir-se amb la consellera de Governança Pública i Autogovern de l'Executiu basc, Olatz Garamendi.





En aquesta trobada, el primer d'Iceta amb una representant d'un Govern autonòmic, els dos mandataris van acordar reunir a l'abril la Comissió Mixta de Transferències per acordar traspassos rellevants com el d'Institucions Penitenciàries i es van emplaçar a agilitzar també el traspàs de la gestió de l'Ingrés Mínim vital.





LA FAMOSA COGOVERNANÇA

Un altre dels desafiaments a què s'ha sotmès Iceta des que és ministre és l'impuls a les relacions amb els governs autonòmics i locals, en un moment en el que regeix l'estat d'alarma que situa els presidents autonòmics com les autoritats delegades, seguint el famós terme encunyat per l'Executiu en referència a la "cogovernança".





Aquí, Iceta ha hagut de debatre, al costat de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, amb els governs autonòmics per establir un document comú de restriccions a la Setmana Santa, a més de la petició de diverses autonomies de considerar una modificació de l'estat d'alarma per avançar l'horari del toc de queda.





Per la seva banda, Iceta també ha reivindicat en diverses ocasions que el 2020 es van obrir 50 procediments, iniciant negociacions amb CA per evitar conflictivitat, dels quals es va aconseguir un acord en 24 ocasions.





RELACIÓ AMB CATALUNYA

Per la seva banda, Iceta encara no ha pogut establir un diàleg fluid amb la Generalitat perquè els partits encara es troben en negociacions per conformar un nou Executiu català després de les eleccions del passat 14 de febrer.





No obstant això, el ministre de Política Territorial i també líder de PSC sí que ha reafirmat en diverses intervencions seva intenció de reprendre la taula de diàleg amb Catalunya i ha garantit que l'executiu central treballarà conjuntament amb qualsevol Govern català que surti de les negociacions, " sigui del color que sigui ".





A més, durant les sessions de control a Govern a què s'ha sotmès a les Corts des que és ministre, Iceta ha recalcat el seu deure amb el diàleg a Catalunya, encara que també va admetre en un debat amb ERC que va ser un error donar suport al dret a decidir.





En l'acte en què va rebre la cartera com a ministre, Iceta va aprofitar per subratllar el seu "compromís" amb la Constitució i apostar per una Espanya "fort en la seva unitat i orgullosa de la seva diversitat".





REFORMA L'ESTATUT BÀSIC DE L'EMPLEAT PÚBLIC

Pel que fa a la funció pública, la setmana passada després de la reunió que va mantenir amb els sindicats més representatius d'aquest sector, el ministre va confirmar que una de les mesures que prendrà al capdavant del seu departament és la de reformar el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic per obligar el conjunt de les administracions a cobrir "en terminis raonables" les places creades que actualment estan ocupades per persones sense un contracte fix.





També va assenyalar que s'haurà de seguir treballant en el marc del diàleg amb els sindicats per saber "quin serà l'obligació i les conseqüències que pugui tenir".





A més, ha incidit que s'abordarà la temporalitat en les administracions públiques, ja que és un objectiu "comú" tant per part de Govern com per part dels sindicats.





"Cal resoldre el problema d'un 30% i fins a un 40% de temporalitat existent en alguns sectors, amb l'acord de tots, de les forces sindicals i de totes les administracions públiques", ha postil·lat Iceta.