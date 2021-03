Els taxistes es manifesten a Barcelona contra la tornada d'UBER

Més de 120 taxistes s'han concentrat aquest dijous a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona per iniciar, a partir de les 10.00 hores, una marxa lenta fins al Parlament de Catalunya per protestar contra la tornada d'Uber a la capital catalana.





Manifestació de taxistes (Twitter Élite Taxi)









Els taxistes preveuen avançar amb una marxa lenta per la Gran Via fins a Via Laietana, on pararan davant la seu de Foment de l'Ocupació, per continuar posteriorment pel passeig d'Isabel II i l'avinguda Marquès de l'Argentera fins al parc de la Ciutadella, on es troba el Parlament.





L'aplicació funciona de nou a la ciutat des de dimarts passat, quan va posar en marxa una aplicació amb la qual es poden contractar taxis i va assegurar que ja compta amb 350 taxistes inscrits.





No obstant això, el portaveu d'Elit Taxi Barcelona, Tito Álvarez, ha explicat aquest dijous que l'organització ha realitzat 1.500 peticions de trajecte des de dimarts i cap ha estat acceptada, pel que ha qualificat els professionals que s'han inscrit segons Uber a la plataforma de "taxistes invisibles".





"NI LEGAL NI IL·LEGALMENT"

Álvarez ha subratllat que els taxistes no volen la presència d'Uber a Barcelona "ni legal ni il·legalment" i ha reptat a la companyia que demostri que compta amb els cotxes amb els quals assegura treballar.





Segons el portaveu d'Elit Taxi, els taxistes no volen treballar amb Uber, pel que ha augurat que "s'hauran d'anar o seguiran fent el ridícul com ho porten fent 48 hores".





A més, Álvarez ha recordat que ja han aconseguit que Uber hagués de deixar d'operar a Barcelona dues vegades i ha augurat que no es van a cansar: "Ens encanta demostrar a la societat que es pot guanyar a aquestes empreses".





El líder sindical ha descartat una vaga de taxis com la que va mantenir tallada la Gran Via durant l'estiu de 2018 i ha apuntat que "tothom pot estar tranquil".





UBER DEMANA MESURES PER FRENAR LA "CAMPANYA DE INTIMIDACIÓ"

Uber ha demanat a les autoritats catalans que prenguin Mesures per frenar "la campanya d'intimidació" que, assegura, estan duent a Terme sectors de taxistes, en un comunicat aquest dijous.





L'empresa ha apuntat que AQUESTA campanya està provocant que "molts taxistes tinguin per de sortir a treballar" i ha explicat que des del su volta, dimarts passat, han rebut més de 10.000 Peticions de viatges a la ciutat.





Uber ha Assegurat que l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) els ha reclamat més documentació, que serà remesa els propers dies, i ha insistit en la Legalitat del seu Servei.





Aixi mateix, la companyia ha explicat que continua Treballant per poder operar amb la tarifa T3 de preu tancat, a més de l'obligatori manera taxímetre.





Finalment, ha apuntat que l'Autoritat Catalana de la Competència "està analitzant l'actuació de l'IMET i els Seves Possibles Danys a la competència entre plataformes d'Intermediació de taxi".