El sospitós de matar vuit persones en tres tirotejos a Atlanta s'enfronta a vuit càrrecs d'assassinat

L'home que presumptament va matar vuit persones en tres tirotejos en un saló de massatges i dos balnearis a Atlanta (Estats Units) la nit del dimarts ha estat acusat aquest dimecres de vuit càrrecs d'assassinat.





MÉS INFORMACIÓ Almenys vuit morts en tres tiroteigs en un saló de massatges i dos balnearis a Atlanta (EUA)





Joe Biden, president dels EUA (EP)





Robert Aaron Long, que té 21 anys i és de Woodstock (Geòrgia), s'enfronta a quatre càrrecs relacionats amb els tirotejos en els dos salons de massatges a Atlanta, i quatre més pels del saló de massatges al comtat de Cherokee.





Long ha estat detingut sense fiança i està acusat també d'un delicte d'assalt agreujat pel tiroteig a Cherokee. Està previst que sigui processat el matí d'aquest dijous, segons informa NBC.





Vuit persones, sis d'elles dones asiàtiques --almenys quatre d'origen sud-coreà--, van morir a causa dels atacs el dimarts en un lapse de temps d'una hora. Les autoritats han assenyalat que el sospitós ha manifestat als investigadors que tenia una addicció sexual i veia els negocis com una temptació que necessitava eliminar.





"Creiem que freqüentava aquests llocs en el passat", ha assenyalat l'agutzil del comtat de Cherokee, Frank Reynolds, qui ha afegit que una qüestió racial "no semblava ser el motiu" de l'atac.





L'alcaldessa d'Atlanta, Keisha Llanci Bottoms, ha lamentat els fets i ha afirmat que "un crim contra qualsevol comunitat és un crim contra tots". Sobre si les empreses atacades tenien algun vincle amb el treball sexual, ha assegurat que "operaven legalment" i ha demanat "no culpar les víctimes".





En el context d'aquest succés, la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dit aquest dimecres que la "retòrica nociva" de l'expresident Donald Trump ha contribuït a la discriminació dels nord-americans d'origen asiàtic.





"No hi ha dubte que part de la retòrica nociva que vam veure durant l'Administració anterior, com anomenar la Covid-19 el 'virus de Wuhan' o altres coses, va portar a percepcions de la comunitat asiàtic-nord-americana que són inexactes i injustes (... ). I han augmentat les amenaces contra els nord-americans d'origen asiàtic", ha lamentat en una roda de premsa.





JOE BIDEN

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha lamentat la "brutalitat" de la qual la comunitat asiàtica està sent víctima amb major assiduïtat en els últims mesos. Ha subratllat que, encara que no es coneix la motivació dels tirotejos, "la comunitat asiàtica-americana està molt preocupada".





Igualment, la vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, ha qualificat l'ocorregut de "tràgic" i ha assenyalat que aquest tipus d'episodis posa en evidència un dels grans problemes que arrossega els Estats Units, la violència. Com Biden, ha demanat esperar la investigació en curs per conèixer els veritables motivacions d'aquests atacs.





El FBI i la resta d'autoritats policials dels Estats Units han alertat d'un dràstic augment dels atacs contra la comunitat asiàtica al país des que va esclatar la crisi sanitària del coronavirus, especialment contra les dones.





L'ONG Stop AAPI Hate, que examina els crims d'odi contra la comunitat asiàtica, ha recordat que amb prou feines en un any s'han registrat gairebé 3.800 incidents. Segons l'ONG, Són precisament les dones les qui sofreixen de forma desproporcionada aquests atacs.