L'Hospital Clínic consolida la seva aposta per la cirurgia robòtica

La cirurgia robòtica constitueix l'evolució de la cirurgia de laparoscòpia en el camp de la cirurgia mínimament invasiva i, en última instància, permet que sigui un tipus de cirurgia que generi menys complicacions per als pacients i proporcioni major precisió als professionals.

















El 2020, any de la pandèmia completa de COVID-19, es van realitzar 406 cirurgies robòtiques a la Clínica, el que representa un augment de 74% respecte a 2018. El 2020, any de la pandèmia completa de COVID-19, es van realitzar 406 cirurgies robòtiques a la Clínica, el que representa un augment de 74% respecte a 2018. Actualment, els serveis hospitalaris que lideren les cirurgies robòtiques són els següents: Urologia (ICNU), Cirurgia Gastrointestinal (ICMDM), Cirurgia Cardiovascular (ICCV) , Cirurgia Toràcica (ICR), Ginecologia (ICGON) i Neurocirurgia (ICN). El 60% de les cirurgies robòtiques en 2020 es van realitzar des del Servei d'Urologia. Per a la Dra. Noemí Pou, directora de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital Clínic "la clara aposta per la cirurgia robòtica ens consolida com a hospital de referència en aquest tipus de cirurgia centrada en la millora dels pacients i en proporcionar la millor tecnologia als professionals per desenvolupar la seva feina ". Avui en dia, el Clínic té dos robots Da Vinci per realitzar la majoria de les operacions, un robot per cirurgies protèsiques de genoll i dues consoles d'entrenament. Les consoles són molt útils per a accions docents i formatives, el que permet formar altres professionals amb totes les garanties de seguretat.





LES CIRURGIES UROLÒGIQUES, LES REINES DE LA CIRURGIA ROBÒTICA

El Servei d'Urologia, dirigit pel Dr. Antonio Alcaraz, ha realitzat la majoria de les cirurgies robòtiques que es realitzen al Clínic i van començar fa 6 anys. Els tres tipus més comuns de cirurgies robòtiques en el camp de la urologia al Clínic són les prostatectomies radicals (650 operacions), les cistectomies i les derivacions urinàries (95) i els trasplantaments renals (105). En concret, i pel que fa a les prostatectomies, el robot permet preservar més teixit, millor visió, menys marge d'error i una clara millora en els indicadors relatius a la impotència i la incontinència.





En resum, l'ús del robot a cirurgies urològiques permet una visió 3D, més precisió, menor agressió quirúrgica. El Dr. Antonio Alcaraz, cap de Servei d'Urologia de la Clínica, explica que "el futur de les cirurgies robòtiques ha de passar perquè la màquina funcioni. Caldria tenir feedback de la màquina, assessorar els professionals i ser proactiu. La cirurgia remota ha de ser un camp per explorar en 5-10 anys i d'aquesta manera el cirurgià no haurà d'estar al quiròfan. "





"La cirurgia robòtica del futur ha de permetre detectar problemes durant el curs de la cirurgia", conclou. Alcaraz afirma que "el robot permet posar les mans dins de l'abdomen dels pacients. Les parts del robot es converteixen en les meves mans dins del pacient. Tinc 500 graus de moviment sense necessitat de cirurgia oberta".





LA ROBÒTICA AL SERVEI DE CIRURGIA GASTROINTESTINAL





En el Servei de Cirurgia Gastrointestinal, dirigit pel Dr. Antonio de Lacy, l'enfocament robòtic es realitza utilitzant el Sistema Quirúrgic Da Vinci Xi (Cirurgia Intuïtiva, Sunnyvale, CA). Aquest sistema millora significativament l'execució mitjançant l'eliminació de la tremolor. Els instruments utilitzats són multi-articulats i faciliten maniobres complexes que serien difícils de realitzar amb instruments laparoscòpics estàndard. Segons el Dr. Antonio de Lacy, "la robòtica és el principal protagonista de la revolució quirúrgica que estem vivint actualment i més enllà de proporcionar importants avantatges tècnics, els seus resultats ens permeten considerar-lo com el principal instrument per convertir, l'anomenada medicina de precisió, en una realitat ".





Fins ara, el seu ús s'ha implementat en el camp de la cirurgia colorectal i la cirurgia bariàtrica. La cirurgia robòtica permet un millor abordatge de les malalties colorectal, principalment el càncer. El seu ús permet una dissecció millor i més acurada dels vasos sanguinis involucrats, facilita maniobres que poden ser anatòmicament complexes i facilita les maniobres de dissecció en pacients complicats, amb pelvis estreta, ajudant a una millor dissecció i mobilització de l'recte. Aquestes cirurgies estan dirigides pel Dr. Raquel Bravo i la Dra. Ana Otero.





A causa de la seva complexitat, és precisament en la cirurgia de càncer de recte, on l'enfocament robòtic ha demostrat la seva idoneïtat. Amb resultats oncològics òptims, s'associa amb una menor taxa de complicacions, millors resultats funcionals i permet oferir enfocaments mínimament invasius (fins i tot la via transanal) en pacients amb anatomies desfavorables, especialment amb pelvis estreta o tumors voluminosos.





Pel que fa a la cirurgia bariàtrica, l'enfocament robòtic ha estat àmpliament estudiat tant en relació amb els beneficis directes que aporta al pacient com amb el seu balanç cost-benefici. Des del punt de vista dels professionals de la cirurgia, l'ús de plataformes robòtiques dóna un clar benefici a la millora tant de l'ergonomia com de la precisió de les maniobres durant les intervencions. Els resultats de la cirurgia bariàtrica assistida per robots reflecteixen que aquest enfocament s'associa amb una taxa més baixa de complicacions greus, menor estada mitjana i menor mortalitat fonamentalment en pacients super obesos. D'altra banda, el seu ús permet i facilita la realització de les tècniques més complexes com les diferents modalitats de bypass bilio-pancreàtic o cirurgia de revisió. Aquest tipus de cirurgia robòtica són dirigides pel Dr. JM. Balibrea.









LES POSSIBILITATS EN CIRURGIA GINECOLÒGICA





Des del Servei de Ginecologia, dirigit pel Dr. Francesc Carmona, es realitzen diferents tipus de cirurgies robòtiques. Entre les cirurgies més freqüents realitzades en aquesta àrea es troba la histerectomia radical per al càncer ginecològic i la cirurgia de endometri. Per a la Dra. Berta Díaz-Feijoo el robot "ens permet realitzar una cirurgia d'alta precisió, essencial, per exemple, en el trasplantament d'úter".





En el camp de la ginecologia oncològica, aproximadament el 40% dels casos de càncer d'endometri estan relacionats amb l'obesitat. És precisament en aquests casos, on el robot pot oferir importants avantatges, per a una millor visualització i precisió dels moviments dels instruments robòtics, entre d'altres ".





D'altra banda, a la incorporació al robot de sistema de fluorescència firefly, permet la realització del gangli sentinella en els tumors ginecològics que ho necessiten i en la cirurgia de l'endometriosi profunda amb resecció intestinal per a l'avaluació de la vascularització de l'anastomosi intestinal.