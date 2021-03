​Entitats socials reclamen eliminar impostos aliens de la factura de l'aigua

Les organitzacions ciutadanes participants en el webinar organitzat per ACUA concorden en que cal treure de la factura de l'aigua aquelles taxes que no pertanyen al propi cicle de l'aigua per la simple lògica que "els impostos d'un organisme no té perquè recaptar-los una entitat diferent", tal com reivindica Matilde Torralba, presidenta de l'ACPB. Tot i que en l'opinió de Miquel Herrero, responsable de comunicació de la UCC, "potser és més còmode pagar-ho tot en un únic rebut i així evitar quantitat de factures", però sempre "exigint transparència", recalca Emília Expósito, tècnica de la CUS.









Imatge de recurs (EP)





I és que tant la taxa de recollida com la de tractament de residus municipals generats a domicilis particulars provoquen confusió, ja que "fa la sensació que es paga el mateix a dues administracions diferents", diu Herrero. A més, no es disposa d'un sistema de càlcul adequat doncs "una persona pot gastar molta aigua per diversos motius, però en canvi generar pocs residus o fer-ne una gran selecció de reciclatge", es queixa Julián Carrasco, president de la FAVBAIX.





Preguntats per una possible disparitat de preu segons l'habitatge sigui primera o segona residència, els participants del webinar consideren que el cost en cap cas no ha de variar i que ha de ser el mateix "independentment de la posició econòmica del propietari o de la posició geogràfica de l'immoble", justifica Herrero. Com a bé de primera necessitat i escàs, l'aigua "ha de ser igual per a tots", però només s'ha de començar a pagar "en el moment que s'obre l'aixeta", doncs "ja existeix una quota de servei per mantenir la xarxa", relata Carrasco des de la FAVBAIX. Sobre la divisió del preu de consum per trams troben que és una mesura justa perquè fomenta la responsabilitat i incentiva la sostenibilitat.





Una reivindicació que comparteixen les associacions de consumidors és la de demanar més involucració al ciutadà per tal de conèixer els conceptes que li són cobrats a la factura de l'aigua, així com a la resta de rebuts. "Hi ha molts consumidors que acudeixen a nosaltres només quan veuen un preu a pagar molt alt, però no mostren interès per estar al corrent específicament dels tributs, per això aprofitem la visita per explicar-los-hi", manifesta Expósito des de la CUS. Torralba afegeix que "molta gent en comptes d'esbrinar perquè la factura és més alta, directament donen per fet que és perquè han consumit més" i adverteix que "si no es fan les investigacions i aclariments necessaris, les economies de les llars aniran per terra".









L'Associació Ciutadana per l'accés Universal a l'Aigua ( ACUA) treballa per fer front a la vulnerabilitat que genera la falta de transparència del rebut de l'aigua i alhora evitar qualsevol abús en les factures. ACUA reclama que s'esclareixin els conceptes als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona revisant el càlcul dels preus i la sortida dels tributs aliens, ja que s'inclouen serveis tan diferents com l'aigua, la recollida de residus i el seu tractament selectiu o el manteniment de la xarxa de subministrament d'aigua.