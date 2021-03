Teatre Lliure: "Josep i la Barcelona dissident", un "work in progress" sobre la Barcelona gai dels anys '70

Tot el que estima el teatre està acostumat a gaudir d'una funció preparada fins en els seus més mínims detalls, en la qual tots els elements humans, escenogràfics, luminotècnics i especials estan degudament preparats i articulats, sense que s'adverteixin els detalls de la "fusteria "subjacent darrere de les bambolines. Però al Teatre Lliure presenta una proposta diferent: acudir i participar activament en un "work in progress", és a dir, en una peça que no està encara acabada i el procés de creació continua obert. Una proposta certament original per introduir-nos en un muntatge que es pot qualificar així mateix de atípic titulat "Josep i la Barcelona dissident". Es tracta d'un espectacle en certa mesura documental que pretén dur a l'espectador de 2021 i a través d'un personatge ja desaparegut als ambients de la Barcelona marginal de fa mig segle, quan l'univers gai i el transformisme començaven a emergir públicament.













La idea va partir d'Úrsula Tenorio, que va recordar la figura del seu oncle avi Josep, un home gai que va fugir del seu poble natal gadità per trobar a la gran ciutat l'espai propici en el qual desenvolupar la seva secreta ambició: convertir-se en transformista i fer-se un lloc en el món de l'espectacle. Lamentablement va ser també l'època en què va aparèixer la SIDA, malaltia que va contraure i que li impediria aconseguir els seus objectius. "Per a mi, José -diu la seva neboda nieta- ha posat en rellevància una situació familiar concreta, però també una pràctica que s'ha viscut durant molts anys en aquest país: el silenci. Vivim amagant secrets que els sentim com personals però que, en el fons, són conseqüència directa del franquisme i d'unes estructures de poder heteropatriarcals i cisnormatives. Cal que els arxius que ara es classifiquen com a "alternatius" s'integrin dins de la història oficial i que serveixin de referent de la diversitat, que ens recordin que és possible una manera pròpia de viure ".





Muntar l'espectacle per lalinea -companyia resident al Lliure- no ha estat empresa fàcil perquè la memòria col·lectiva ha oblidat aquells ambients dels anys seixanta i a més perquè la pròpia família Tenorio no ha guardat record de la peripècia de Josep, tenint en compte que aquest va tractar de viure la seva singularitat de manera discreta i al marge del seu propi entorn. Va ser necessari desenvolupar una recerca més general, recorrent a entitats com el Centre LGTBI i, a través d'ell, a col·lectius, associacions i persones afins. Sembla evident que els responsables d'aquest muntatge han desitjat comptar també amb la col·laboració dels que vagin a les sessions d'aquest "work in progress", ja que els espectadors no contemplen el que passa a l'espai escènic de forma passiva, sinó que són interrogats i convidats a intervenir conjuntament amb els tres actors, Marcel, Aleix, Alejandro, mentre, ells mateixos transformistes, canvien cop i un altre d'indumentària.





Una experiència insòlita i molt interessant que permet recuperar una Barcelona encara molt recent però inexplicablement perduda, en la qual triomfaven Juanito de Còrdova, Madame Arthur, Mademoiselle Josephine, La Pampanini -no la italiana, sinó una autòctona-, la bellíssima Dolly van Doll - acabada d'arribar de Berlín-, Pirondello, el Bell Paco, Pierrot, Michel, Angie von Pritt, Paco Espanya, Mimí Pompón, Violeta de Bacarrá -també coneguda com Violeta la Burra-, Christine -la transvestit del Poble Sec, un joveníssim Pavlowsky que venia des de la seva Argentina natal, o una debutant anomenada Bibi Andersen -encara no operada, en locals com el Barcelona de Nit, el Gambrinus i alguns altres, meravellosos i desapareguts temples de la transformació i l'equívoc, mentre Ocaña i Camilo eren capaços per les Rambla a cop de cobles i faralaes.