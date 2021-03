Jean Castel anuncia a Arrimadas que deixa Cs i abandona la política "temporalment"

L'exdiputat de Cs al Parlament Jean Castel ha anunciat aquest dijous a la líder del partit Inés Arrimadas que deixa la formació i que abandona la política "temporalment".





Fonts pròximes a l'exdiputat han concretat que deixa "tots els seus càrrecs orgànics en el partit" després de sis anys com a diputat a la Cambra catalana --de 2015 a 2021-- sent el president de la Comissió d'Afers Institucionals i portaveu d'Interior de el grup.





Castel era conseller general, membre de comitè autonòmic, coordinador i portaveu provincial del Cs, i havia estat regidor del partit a Girona entre els anys 2015 i 2016.





Ara, ha decidit "aparcar, temporalment" la seva etapa política i agraeix als companys de partit i a el personal tècnic la professionalitat i dedicació de tots aquests anys, subratllen les mateixes fonts.





Després comunicar-ho a Acostades i a l'eurodiputat de Cs i nou membre de Comitè Permanent de el partit, Jordi Cañas, ha deixat d'exercir "tots els seus càrrecs des d'avui mateix".





Castel va entrar en el partit en 2011 i es va presentar com a cap de llista de Cs per Girona el 2012; es va afiliar el 2013 i no sortiria elegit diputat fins a les eleccions catalanes de 2015, quan la formació va obtenir representació per primera vegada en aquesta circumscripció i va passar de 9 a 25 diputats i se situa com a segona força a la Cambra.





Va repetir com a candidat d'aquesta demarcació en els comicis de 2017, que va guanyar el partit taronja amb 36 diputats doblant el nombre de representants a Girona, i de 2021, en els quals Cs s'ha quedat sense representació a la província i ha deixat de ser diputat .





Va ser "protagonista de la implantació de Cs a Girona i d'aquí l'obtenció de diputats i regidors a la província en 2015", afegeixen les mateixes fonts.