El Tribunal de Comptes detecta "despeses electorals no declarades" de la coalició de Valls

El Tribunal de Comptes ha detectat "despeses electorals no declarats" per valor de 189.497 euros en la comptabilitat presentada per la coalició electoral de BCN Canvi per a les eleccions municipals de 2019, liderada per l'exprimer ministre francès Manuel Valls juntament amb independents i membres de Cs .





Manuel Valls - EP





Segons ha avançat Metròpoli Oberta i ha comprovat Europa Press, l'ens fiscalitzador manifesta en l'informe de fiscalització de les Comptabilitats de les eleccions locals de 26 de maig de 2019 que, "de l'import declarat per la coalició, un total de 188.867 euros" van ser facturats i abonats per l'Associació Barcelona Capital Europea.





Aquesta associació va ser la plataforma amb la qual Valls va presentar la seva candidatura per a les eleccions municipals abans de formar la coalició amb Cs, i el Tribunal de Comptes considera que la coalició electoral va incomplir el que disposa la Llei orgànica sobre el finançament de partits polítics.





Segons s'exposa en l'informe, aquesta llei "no permet acceptar que, directament o indirectament, terceres persones assumeixin de manera efectiva el cost de les adquisicions de béns, obres o serveis de qualssevol altres despeses que generi l'activitat dels partits polítics".





L'acceptació per tercers del cost efectiu de les adquisicions de béns, obres, serveis o d'altres despeses que generi l'activitat dels partits polítics, adverteix el Tribunal, "constitueix una irregularitat sancionable".





Del total de despeses no declarats, 126.479 "s'han tingut en compte a l'efecte de compliment del límit màxim de despeses" i 63.018 es corresponen amb despeses de naturalesa electoral, però que han estat realitzats abans de l'inici de la convocatòria d'eleccions i, per tant, fora del termini indicat en la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg).





Per això el Tribunal ha subratllat que "no han estat considerades despeses electorals ni tinguts en compte per al càlcul del límit màxim de despeses".





D'altra banda, l'informe també revela que la formació "va superar el màxim de despeses" per a aquest procés electoral a 126.819,24 euros, fet que suposa un excés del 71,15% sobre el límit de despeses establert (178.237,73), de manera que el total de despeses va ser de 305.056,97 euros.





Fonts de BCN Canvi han explicat que impugnaran l'informe ja que no estan d'acord amb l'atribució de despeses electorals, i han aclarit que es tracta d'un informe i no d'una sanció.