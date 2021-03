Francisco Correa demana perdó i sol·licita ingressar en el nou programa de rehabilitació per a delinqüència econòmica

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha remès un escrit al Jutjat de Vigilància Penitenciària en el qual trasllada el seu "penediment" pels delictes i fets pels quals ha estat jutjat i informa que ha sol·licitat ingressar en el nou programa de rehabilitació per delinqüència econòmica.





Francisco Correa - EP





En l'escrit amb data del 15 de març passat, l'empresari, que es troba al centre penitenciari de Valdemoro, afirma que ha de "demanar públicament perdó per això, i significar que aquestes actuacions només poden conduir a una persona a la presó".





"En un moment donat de la meva vida vaig tenir accés a formes de guanyar diners il·lícita i fàcilment, quan vaig haver de abstenir-me de tals pràctiques", admet Correa, que afegeix que el seu penediment "no és formal", sinó que deriva "d'una profunda reflexió" .





Així, Correa admet en el seu escrit que "en uns primers moments" de la seva defensa no va assumir tals fets i delictes i feia servir com a "excusa" que durant la seva activitat no va deixar de "fer servir un sistema corrupte molt generalitzat". I afegeix que la conducta que va tenir llavors "no té justificació ni tan sols en aquest context, ja que molts altres en aquesta situació es van abstenir de cometre delictes".





VUIT ANYS A LA PRESÓ





Correa està condemnat en sentència ferma pel Tribunal Suprem a 51 anys de presó --va rebaixar 11 mesos la pena imposada per l'Audiència Nacional- per la primera època de la trama Gürtel (1999-2005) i a altres 13 anys de presó pels tripijocs en la contractació del muntatge de l'expositor de la Generalitat Valenciana a Fitur en les edicions de 2005 a 2009. l'Audiència Nacional també l'ha condemnat per altres peces separades de la macrocausa.





Va ingressar al centre penitenciari per complir condemna al febrer de 2017, temps a què cal sumar els més de tres anys que va estar en presó preventiva. En total, segons s'indica en l'escrit, ha complert ja "vuit anys de presó" dels "múltiples delictes de corrupció" als quals ha estat condemnat.





Amb tot això, el líder de la Gürtel informa el jutge de vigilància penitenciària que ha sol·licitat a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries que vol participar en el nou Programa de rehabilitació per a delinqüència econòmica, que té una durada aproximada de deu a onze mesos, i es compon de 32 sessions a les quals caldrà afegir les de Justícia Restaurativa.





PENEDIMENT DAVANT ANTICORRUPCIÓ





A més, reitera la seva voluntat de col·laborar amb la Justícia, recordant que ja va remetre un altre escrit a la Fiscalia Anticorrupció mostrant el seu penediment en relació a la peça relativa a les irregularitats a l'Ajuntament madrileny de Boadilla de la Muntanya, que es jutjarà a partir del pròxim mes de setembre.





Destaca així mateix que també ha donat la seva autorització perquè l'Audiència Nacional reclami a les autoritats suïsses que es repatriï "els diners que romania en comptes bancaris de Suïssa" per satisfer la responsabilitat civil fixada en la sentència de Tribunal Suprem sobre la primera època de la trama Gürtel.





En concret, la Secció d'Executòries de l'Audiència Nacional va sol·licitar al banc Credit Suisse que lliure 24.041.213 euros que Correa té en el compte a nom de la societat Golden Chain Properties.