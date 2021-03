Espanya aprova definitivament la Llei de l'Eutanàsia

El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la Llei Orgànica per a la regulació de l'eutanàsia, després que el Senat la aprovés la setmana passada amb alguns canvis en el text en el dictamen de la Comissió de Justícia, a la qual pertany aquesta norma.





La normativa, que entrarà en vigor als tres mesos de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), estableix que aquesta pràctica es podrà dur a terme a pacients que els sol·licitin i que es trobin en un context de "patiment greu, crònic i impossibilitant o malaltia greu i incurable, causants d'un patiment intolerable ".





Aquest pacient ha de tenir nacionalitat espanyola, residència legal o certificat d'empadronament que acrediti un temps de permanència en territori espanyol superior a 12 mesos, així com tenir majoria d'edat i "ser capaç i conscient en el moment de la sol·licitud".





Sobre el procés, la llei indica que, si el pacient està conscient, ha de sol·licitar l'eutanàsia dues vegades per escrit (o per un altre mitjà que deixi constància si no pot escriure) en dos documents separats per 15 dies, fent palès que no és " resultat de cap pressió externa ".





Després de la primera sol·licitud, el metge responsable informarà el pacient sobre el seu diagnòstic, possibilitats terapèutiques i resultats esperables, així com sobre possibles cures pal·liatives, assegurant-se que comprèn la informació que se li facilita ". Després d'això, el pacient haurà de confirmar la seva intenció .





Tot i així, després de la segona sol·licitud ha d'haver una nova reunió entre tots dos. Serà aquest metge qui ha d'autoritzar el procés, abans, ha de demanar l'opinió d'un facultatiu format en el "àmbit de les patologies que pateix el pacient" però que no sigui del seu "mateix equip de metge". Així mateix, la comissió d'avaluació autonòmica (la formació està especificada també a la norma) haurà de triar a dos experts (un d'ells jurista) que avaluïn el cas.





Tots dos experts han d'estar d'acord en la seva decisió, ja que, en cas contrari, serà el ple de la comissió qui la prengui. De la mateixa manera, aquest text recull que els professionals sanitaris directament implicats en aquesta prestació "podran exercir el seu dret a l'objecció de consciència", una objecció que "haurà de manifestar anticipadament i per escrit".





SOCIETAT "MÉS HUMANA I MÉS JUSTA"





Abans de la votació, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha agraït el treball realitzat per tots els grups parlamentaris, destacant la "importància" d'aquesta aprovació perquè s'avança en el reconeixement dels drets dels ciutadans i cap a una "societat més humana i més justa ".





"Avui és un dia important per a les persones que es troben en una situació de greu patiment. Avui fem un pas més en el camí de progrés iniciat amb la presidència de Pedro Sánchez cap a una societat més justa, més decent i que es preocupa per evitar el sofriment de tots els seus membres", ha dit Darias, per recordar que l'aprovació de l'eutanàsia respon a una demanda" molt important "de la societat espanyola.





Així mateix, la diputada del Grup Parlamentari del PSOE, María Luisa Carcedo, impulsora de el desenvolupament de la llei, s'ha felicitat que el Congrés hagi "agafat el testimoni" de les persones malaltes que porten "anys" demanant la regulació de l'eutanàsia. I és que, tal com ha insistit, aquesta normativa estableix que la persona decideixi "amb llibertat" quan pot fer ús d'aquest "dret", recordant que el dret a la vida va "lligat" a la dignitat humana i a la integritat física i moral.





"Avui concloem un procés llarg i complex sobre la consecució d'un dret i no d'una obligació", ha asseverat per part seva el diputat de el PNB, Joseba Andoni Agirretxea, que ha esperat que "ningú" hagi de recórrer a aquest dret però que , si ho necessita, pugui fer-ho amb "total garantia". "No hi ha res pitjor que no poder viure per no poder morir", ha afegit.





A més, el diputat d'EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, ha avisat que, un cop aprovada, és quan correspon el desenvolupament de la llei perquè el dret que regula es converteixi "en un poder". "Ha estat gràcies a les famílies i a les persones afectades l'aprovació d'aquesta norma", ha detallat.





"L'ULTRADRETA NO RESPECTA ELS DRETS"





Per la seva banda, la portaveu d'Unides Podem en matèria de Sanitat, Rosa Maria Medel, ha criticat que aquesta llei estigui sent "perseguida" per la ultradreta perquè el seu "pensament totalitari no respecta de drets".





"Com que la ultradreta amb rabiosament intolerants, omplen el seu discurs d'odi o amenacen des de l'escó que el il·legalitzaran quan governin. La seva intolerància porta a tal extrem que volen imposar als altres com cal morir", ha assenyalat Medel.





A més, la diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Sara Giménez, ha assegurat que aquesta llei és "garantista" amb la voluntat del pacient i un "fita històrica" que reforça el compromís de Congrés amb les llibertats dels ciutadans. "Avui els espanyols tenen un nou dret", ha asseverat.





No obstant això, la diputada de la formació taronja ha criticat també que el PP no hagi votat a favor d'aquesta llei, tot i que ha recordat que els populars es van posicionar en contra de la llei del divorci, de el matrimoni igualitari i de la llei sexual i reproductiva. "Sempre han estat en contra de l'avanç en els drets i ara el que volen plantejar és anar al Tribunal Constitucional perquè no volen que hi hagi la llibertat de decidir", ha lamentat Giménez.





Així mateix, la portaveu de Justícia d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Carolina Telechea, ha comentat que el seu partit ha estat pioner en reivindicar aquest dret, a el temps que ha mostrat la seva satisfacció per l'aprovació d'aquesta norma que, tal com ha insistit, "no obliga a ningú".





"Ja n'hi ha prou que els partits de la dreta autoritària manipulin a l'opinió pública amb mentides. La llei no crea cap dret, sinó que el reconeix perquè el dret a una mort digna és un reflex a la dignitat de la persona", ha postil·lat Telechea .





VOX RECORRERÀ A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DEMANARÀ LA SEVA PARALITZACIÓ





La llei ha estat rebutjada pel Grup Parlamentari de Vox, la diputada Lourdes Monestir ha informat que van a presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional i, a més i fins que no es produeixi la sentència, sol·licitarà la paralització de la normativa.





"Li farem front i, més aviat que tard, guanyarem i donarem esperança a qui l'ha perdut i, així, protegirem la vida a tots els espanyols", ha detallat. I és que, al seu parer, aquest dijous s'ha consumat el "pla" de el Govern d'implantar "la cultura del descart i de la mort", lamentant que s'hagi rebutjat implantar les cures pal·liatives a Espanya per alleujar el dolor i sofriment.





"La vida no pot estar a disposició dels poders públics. Avui diem adéu a més de 20 segles de cultura a favor de la vida i adéu a el constitucionalisme modern, és per tant el fracàs d'una civilització", ha retret Monestir.





De la mateixa manera s'ha pronunciat el diputat de el Grup Parlamentari de PP, José Ignacio Echániz, que ha afirmat que la llei d'eutanàsia és un "atemptat" a el respecte a la vida i dignitat humana i un "acte anti-mèdic". A més, ha criticat que es vagi a crear una "llista negra" de sanitaris objectors de consciència, ja que és un "insult" a aquests professionals. "Es tracta d'un xantatge intolerable", ha criticat.





I és que, al seu parer, és una "irreponsabilidad" que s'hagi aprovat a Espanya la llei d'eutanàsia sense haver desenvolupat abans els "indispensables i raquítics" cures pal·liatives. "A partir d'avui els més fràgils tenen motius per a la por, desassossec i desconfiança", ha sentenciat Echániz.