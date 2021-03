Ángel Hernández, que va ajudar a morir la seva dona, celebra la llei d'eutanàsia: "Si val la pena? Ho tornaria a fer"

Ángel Hernández, l'home que va ajudar a morir la seva dona, Maria José Carrasco, malalta d'esclerosi múltiple, l'abril de 2019, s'ha mostrat "feliç" aquest dijous a la aprovació definitiva al Congrés de la Llei d'Eutanàsia i ha assegurat que tota la "lluita" ha "valgut la pena" i que "ho tornaria a repetir" si fes falta.





Angel Hernández al costat de Maria Luisa Carcedo - EP





"Si ha valgut la pena? Ho tornaria a repetir. La meva dona va tenir la meva ajuda per morir, però aquesta llei, a ella li hagués servit per anar-se'n més tranquil·la sense pensar el que em podria passar perquè sabíem que m'anaven a imputar", ha explicat Ángel Hernández, des del Congrés dels Diputats.





Hernández ha seguit la votació costat d'altres quatre familiars que com ell, van iniciar recollides de signatures a Change.org per a la despenalització de l'eutanàsia: Txema, Danel i David Lorente, marit i fills de Maribel Tellaetxe, qui va morir el 6 de març de 2019 amb un alzheimer molt avançat; Asun Gómez, companya de Lluís de Marc, pacient que va iniciar una campanya per la despenalització de l'eutanàsia i finalment va morir sense que poguessin administrar-li; i el metge Marcos Ariel Hourmann, condemnat per practicar l'eutanàsia.





Per a Ángel Hernández, aquest dijous és "un dia molt important perquè tota la lluita", no només d'ell sinó de totes les persones que han treballat per la despenalització de l'eutanàsia, "tira endavant".





A més, assegura que, malgrat tot el que ha suposat per a ell aquesta lluita ha valgut la pena, fins i tot haver d'anar a judici. "Si hagués tingut por que em imputar no ho hagués fet, però es va fer així perquè aquesta llei tirés endavant", explica Hernández, que va decidir gravar el moment en que va ajudar a morir la seva dona per "demostrar als negacionistes que aquest problema existeix i perquè els responsables polítics veiessin la necessitat d'aprovar la Llei ", tal com explicava en la seva petició de Change.org.





Sobre els grups que es manifesten en contra de la llei d'eutanàsia, Ángel Hernández diu que està "cansat" de respondre als que argumenten que són casos mediàtics o que pot generar un pendent relliscosa. "Són rumors. Si hagués de dir alguna cosa seria que no es preocupin perquè la llei no obliga a ningú i també estarà per a ells si la necessiten en algun moment", ha precisat.