SOS Racisme posa el focus en els casos de racisme i la "infradenuncia" durant el confinament

El confinament per coronavirus augmentar la "infradenuncia" dels casos de racisme a Catalunya, segons SOS Racisme, ja que el 2019 no es van poder denunciar un 32% de les situacions detectades per l'entitat i aquest passat 2020 aquest percentatge es va incrementar fins al 46 %.





Campanya de SOS Racisme (EP)









Així ho han indicat aquest dijous la coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia (SAID) de l'ONG, Alícia Rodríguez, i la coordinadora d'incidència, Gemma Ferreón, durant la presentació del seu informe anual '(In) Visibles: L'estat de l' racisme a Catalunya '.





"El que ha fet el confinament és limitar la capacitat de denúncia i incrementar la indefensió de les víctimes i la impunitat dels agressors", ha declarat Rodríguez, que ha xifrat en 83 els casos que no s'han pogut denunciar i en 99 els quals si; 182 en total.





Ha explicat que la manca de denúncia ha respost, principalment, "a la desconfiança respecte a l'Estat" per part de les víctimes (39%) ja no poder localitzar la persona denunciant o testimonis de l'agressió (27%), un fet que s'ha vinculat a la crisi del Covid-19.





En concret, segons l'entitat, "no han pogut ser denunciats" el 60% dels casos d'abusos per part de la seguretat privada, el 55% dels casos relatius a drets socials, el 54% dels abusos per part dels cossos de seguretat pública i el 44% de les agressions entre particulars.





"El racisme s'ha continuat donant, però amb els carrers buits i sense testimonis, cosa que per a nosaltres és crucial per poder denunciar", ha indicat Ferreón, que ha recordat casos de sinofòbia, detencions per perfil racial o atacs contra menors estrangers no acompanyats .





CANVI D'ESCENARI

Rodríguez ha recordat que "el racisme ha continuat el 2020 tot i ser un any convuls i malgrat el confinament", però que ha canviat lleugerament el com i l'on es produeix, així com la manera d'identificar-lo i detectar-lo.





"Durant el confinament el racisme es va donar allà on era possible la interacció humana: amb la policia, en l'àmbit de l'habitatge o en les comunitats veïnals", ha afegit Ferreón que ha destacat l'augment del racisme policial en forma de detencions i agressions .





Del total de casos registrats, prop de la meitat s'han donat entre particulars (27%) o per part dels cossos de seguretat (23%): "No vol dir que hi hagi més, sinó que el racisme segueix aquí, i per circumstàncies s'ha manifestat en aquests àmbits ", ha dit Rodríguez.





Segons l'informe, els casos entre particulars es van donar en el 54% dels casos entre veïns, el 21% al carrer i el 14% amb companys de treball; mentre que en els casos que van involucrar a la policia, el 75% responien a identificacions per perfil racial.





La resta són discriminacions en l'accés a drets socials (12%), en els serveis privats (9%), discursos d'odi (8%), agressions i abusos de la seguretat privada (8%), en l'àmbit laboral (7 %), en els serveis públics (5%) o per l'extrema dreta (1%).





PERFIL DELS DENUNCIANTS

Les responsables de SOS Racisme han fet èmfasi que el 47% dels denunciants en 2020 estaven a Espanya de manera regular i que un 36% era de nacionalitat espanyola o estava nacionalitzat, davant el 5% de denunciants en situació irregular.





Així, l'entitat ha recordat que "l'estabilitat administrativa facilita la denúncia", mentre que les persones en situació irregular tendeixen a no denunciar, malgrat que per llei poden fer-ho, per evitar problemes amb l'administració.





"No estem identificant un gran nombre de situacions en els col·lectius i grups que són més propensos a patir-", ha afegit en el seu informe l'entitat, que ha acusat l'Estat de perpetuar aquesta situació, no afavorint la regularització.





"La crisi ha fet encara més evident el racisme a la nostra societat i institucions", ha conclòs Ferreón, que ha carregat contra la llei d'estrangeria i ha lamentat que els no espanyols hagin passat desapercebuts per a l'administració.