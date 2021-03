Mor una dona després de ser atropellada a Bescanó, a Girona

Una dona ha mort atropellada aquest dijous a la carretera N-141e a l'altura de Bescanó (Girona), ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





Ambulància del SEM (EP)













Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes per les quals un cotxe l'ha atropellat, causant la 14 víctima mortal aquest any en sinistres de trànsit a Catalunya.





Els equips d'emergències han rebut l'avís a les 12.20 hores i a més dels Mossos s'han activat una ambulància i el personal de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).