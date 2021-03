Iberdrola i el Ministeri de Defensa amplien la seva col·laboració en programes d'investigació i formació

El president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, i el Cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), almirall general Teodoro E. López Calderón, en representació del Ministeri de Defensa, han signat aquest dijous un acord de col·laboració amb l'objectiu de desenvolupar programes d'investigació i formació en diferents àmbits d'interès per a ambdues parts.





Ignacio Galán, president Iberdrola i Teodoro E. López Calderón, JEMAD - IBERDROLA







En concret, el conveni ratifica l'aposta d'ambdues entitats per consolidar esquemes de R + D + I publicoprivades que permetin l'intercanvi de coneixement, facilitin a les institucions dotar-se de noves eines per millorar el compliment de la seva funció i potenciïn la competitivitat de les empreses, segons van informar en un comunicat conjunt a l'energètica i el Ministeri.





Durant l'acte de la signatura, celebrat a la seu de el Centre Superior d'Estudis de la Defensa Nacional (CESEDEN), principal centre docent militar conjunt de les Forces Armades, Galán ha destacat que es tracta d ' "una veritable satisfacció estar avui aquí per renovar aquest acord que reafirma la vocació de les Forces Armades i d'Iberdrola per promoure la formació i l'actualització de el coneixement i dotar-nos de professionals i especialistes capaços d'afrontar amb èxit els nous reptes d'un món en permanent transformació ".





Per la seva banda, l'almirall López Calderón va posar en valor "el suport continuat d'Iberdrola a les Forces Armades en diferents àmbits relacionats amb el coneixement és una poderosa eina per generar innovació a Espanya".





Aquest nou concert comprèn el finançament d'accions formatives, com doctorats i màsters, així com la implantació de noves tecnologies per a desenvolupar l'ensenyament virtual a les Forces Armades.





La col·laboració amplia l'acord marc subscrit per ambdues entitats el 2015, sota el qual s'han desenvolupat diverses iniciatives com seminaris sobre els desafiaments del canvi climàtic per a la defensa i jornades per analitzar el paper de les Forces Armades i la seva col·laboració amb les empreses en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU o el paper de la dona professional en les Forces Armades i en la societat civil.





Així mateix, s'han posat en marxa multitud de projectes d'intercanvi de bones pràctiques amb la Unitat Militar d'Emergències, donant suport tècnic i logístic mutu, i simulacres de situacions d'emergència.