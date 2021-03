Montero subratlla la "urgència" de la Llei de 'només sí és sí' davant de casos com el de Carlos de 'La Isla de las Tentaciones'

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha al·ludit aquest dijous sense citar-lo a el cas del pressumpte abús sexual pel que ha quedat en llibertat amb càrrecs un dels participants de la tercera edició del programa de televisió 'L'Illa de les Temptacions', Carlos Algora, per subratllar que "és urgent" l'aprovació de la Llei de Llibertats Sexuals, coneguda com la llei de l' 'només si és sí', per "eliminar la distinció entre abús i violació".





Irene Montero





En declaracions a la Cadena SER Andalusia, la ministra d'Igualtat s'ha pronunciat així després que el jutjat de guàrdia de Les Palmes de Gran Canària ordenés aquest dimecres llibertat provisional amb càrrecs per presumpte abús sexual per a Carlos Algora, un dels participants de la tercera edició de 'l'Illa de les Temptacions', després d'una festa il·legal en un xalet de la localitat madrilenya de Colmenarejo el passat 13 de febrer.





La ministra ha comentat que aquest dimecres "vam conèixer un altre cas molt conegut, per desgràcia, d'una possible agressió sexual que es pretén qualificar com abús perquè la noia estava drogada i, per tant, se suposa que no va intervenir violència o intimidació" en el cas , "i per tant es qualifica com abús en el nostre Codi Penal encara, i no com a agressió sexual".





A el fil, ha remarcat que "és urgent que d'una vegada per totes el Codi Penal posi el consentiment al centre, que només sí sigui sí, que només si una dona diu sí és una relació sexual consentida", i "si no és una agressió sexual ".





Cal "tenir una llei que garanteixi a totes les dones la protecció enfront de totes les formes de violència masclista i no només la de gènere", ha incidit la titular d'Igualtat, que ha afegit que "el nostre objectiu és que en els propers mesos puguem portar-la endavant "aquesta norma.





Al respecte, Irene Montero ha explicat que a aquest avantprojecte de llei encara li queden per passar "alguns tràmits preceptius, en concret, el de el Consell d'Estat", que ha de pronunciar-se al respecte i "tindrà el seu temps per fer el seu informe" corresponent , però ha insistit que, per ella, la llei s'ha d'aprovar "com més aviat", perquè creu que és "molt urgent".