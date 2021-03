Borràs començarà la ronda de consultes per a la investidura quan es constitueixin els grups

La presidenta de Parlament, Laura Borràs, ha explicat aquest dijous que començarà la ronda de consultes de cara a la investidura quan estiguin constituïts tots els grups parlamentaris, tal com estableix el reglament.





Laura Borràs (EP)





"No he pogut començar aquesta ronda de consultes perquè no estan constituïts tots els grups com a tal. És preceptiu que, per poder començar aquesta ronda, hi hagi la constitució dels grups, i això no ha passat encara al Parlament", ha precisat en declaracions als mitjans després de visitar als presos de l'1-O que estan a la presó de Lledoners.





Sobre si el debat d'investidura es podrà celebrar el 26 de març, Borràs ha constatat que el reglament indica "que hauria de poder-se fer si hi ha un candidat que disposi" del suport suficient per ser investit president de la Generalitat.





"En el cas que hi hagi aquest suport per a un dels candidat, es farà efectiu el ple en el límit que marca el reglament", ha afegit la presidenta de Parlament, que ha demanat deixar treballar els equips negociadors dels partits.





POSAR A "DISPOSICIÓ"





També ha explicat que, després del seu recent nomenament com a presidenta de Parlament, una de les primeres accions que ha volgut fer és visitar als presos de l'1-O per a posar-se a la seva "disposició" i per escoltar-los.





"Estan preocupats per aquestes decisions de la justícia, que mostren un component d'arbitrarietat respecte a al tercer grau. Si ells ja estan en una situació de repressió, que se'ls privi del tercer grau és una repressió afegida. El tercer grau no és cap privilegi ", ha sostingut.





A més, ha lamentat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi admès a tràmit la querella que la Fiscalia va presentar contra l'expresident de Parlament Roger Torrent i altres tres membres de la Mesa de la cambra catalana per presumptament desobeir el Tribunal Constitucional ( TC) al tramitar propostes de resolució relacionades amb el procés independentista.





"Reben una querella per fer la seva feina i per haver permès que es produís aquest debat al Parlament", ha apuntat Borràs, que també ha demanat voluntat política per aprovar al Congrés la llei d'amnistia presentada per Junts, ERC, la CUP i PDeCAT.