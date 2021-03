El TC estudiarà el recurs de Puigdemont per suspendre l'ordre de detenció a Espanya

El Ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara presentat per les defenses de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín, que van ser amb ell a Bèlgica, contra la decisió adoptada en el seu dia per l'instructor de l' 'Procés' Pablo Llarena, ratificada posteriorment per la Sala Penal del Suprem, de mantenir les ordres nacionals de recerca, detenció i ingrés a la presó dictades contra ells després de la seva elecció com a eurodiputats. No obstant això, i fins que s'estableixi doctrina sobre aquest assumpte, rebutja deixar-les en suspens.





Carles Puigdemont (EP)





El Tribunal aprecia que en el recurs concorre una especial transcendència constitucional perquè planteja un problema o afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina d'aquest Tribunal. Afegeix que l'assumpte suscitat transcendeix del cas concret perquè planteja una qüestió jurídica rellevant i general repercussió social o econòmica.





En una providència notificada aquest dijous, el TC acorda que es dirigeixi atenta comunicació a la Sala Penal del Tribunal Suprem perquè remeta certificació o fotocòpia adverada de les actuacions corresponents a les actuacions anteriorment citats.





En relació amb la suspensió sol·licitada, el tribunal de garanties no considera justificada la seva adopció sense escoltar la resta de parts, que és el que se sol·licitava com a mesura "cautelaríssima", tot això a la vista dels drets fonamentals la vulneració al·leguen els demandants, així com la naturalesa cautelar de la resolució judicial impugnada i els interessos constitucionalment rellevants que es dirigeix a tutelar.





En conseqüència, acorda formar peça separada de suspensió i trasllat al ministeri fiscal i al sol·licitant d'empara perquè efectuïn o, si escau, ampliïn al·legacions respecte a aquesta petició cautelar. De la sentència que al seu dia es dicti serà ponent el magistrat Cándido Conde-Pumpido.





La petició per part de Puigdemont i Comín, argumentada per l'advocat Gonzalo Boye, qualificava la decisió de Llarena de "manifestament arbitrària" i es va presentar en contra de la decisió de la Sala Penal del Tribunal Suprem, presidida pel magistrat Manuel Marchena , que va confirmar el criteri inicial de l'instructor.





PRESUMPTES DRETS VULNERATS





Per a la defensa Puigdemont i la resta de càrrecs a Bèlgica, la postura adoptada pel Suprem i posteriorment confirmada pel Tribunal Constitucional és contrària a la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va reconèixer la immunitat de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras des que va ser proclamat eurodiputat el 13 de juny de 2019 i que podria tenir incidència en els seus clients.





A causa de la decisió adoptada en el seu dia, l'expresident de la Generalitat i l'exconseller no van poder comparèixer davant la Junta Electoral Central per realitzar els tràmits necessaris i recollir les seves actes de diputats. Així, el 20 de juny de 2019, l'òrgan supervisor dels processos electorals dictar sengles acords en els que va decidir no tenir per efectuada la promesa o jurament i declarar vacants els escons corresponents a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.





I és que, segons la defensa, "més d'un milió de ciutadans de la Unió Europea que van votar la llista de la coalició Lliures per Europa (Junts) en les passades eleccions a Parlament Europeu van veure com el seu vot no és respectat per l'ordre jurisdiccional penal al no respectar ni l'elecció dels diputats que han escollit ni la seva corresponent immunitat ".