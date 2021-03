L'EMA conclou, després d'analitzar els casos de trombosi, que la vacuna d'AstraZeneca és "segura i eficaç"

Vacunes d'AstraZeneca (EP)





El Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància (PRAC, per les sigles en anglès), de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha comunicat aquest dijous, després d'analitzar els casos de trombosi ocorreguts en persones a les que s'havia administrat la vacuna contra la Covid-19 d'AstraZeneca, que és "segura i eficaç" i els beneficis "superen amb escreix" als riscos.





Aquesta opinió es produeix després que diversos països europeus, entre ells Espanya, hagin suspès temporalment la adminstració de la vacuna al detectar casos rars de trombosi com, per exemple, trombosi de sins venosos cerebrals.