Vic aposta per la "sobirania fiscal" i pagarà els seus impostos a la Hisenda catalana

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha signat un decret d'alcaldia pel qual el consistori se suma a la campanya de l'ANC per la "sobirania fiscal", i aquest primer trimestre del 2021 començarà a pagar els seus impostos a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) en lloc de fer-ho a la Hisenda espanyola.





L'alcaldessa de Vic, Anna Erra (EP)





En un comunicat de l'ANC, l'entitat ha assegurat que el decret explicita "la voluntat de l'Ajuntament de Vic d'exercir la sobirania fiscal, i d'iniciar els mecanismes necessaris per a procedir al pagament de l'impost sobre la renda de les persones físiques a l'Agència Tributària de Catalunya ".





La ANC, que destaca el treball que han dut a terme juntament amb el Consell Local per la República de Vic, insta també a la resta de consistoris independentistes així com a empreses, autònoms, administracions i partits a exercir la seva "sobirania i a preparar la Generalitat per una futura ruptura amb l'Estat ".