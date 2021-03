Naturgy estudiarà amb Transnugon projectes d'hidrogen renovable per a mobilitat en les seves instal·lacions

Naturgy impulsa la mobilitat sostenible a l'aliar-se amb Transnugon, empresa dedicada al Transport i Distribució Sostenible de mercaderies amb gas natural vehicular, sent una empresa pionera amb més de el 40% de la seva flota a gas, amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat de projectes d'hidrogen per mobilitat a les seves instal·lacions.





Seu de Naturgy - EP





Les dues companyies aposten a través d'aquesta aliança per impulsar el desenvolupament de la mobilitat sostenible mitjançant combustibles alternatius, com una de les vies prioritàries per potenciar la lluita contra el canvi climàtic, millorar la qualitat de l'aire de les ciutats i contribuir a assolir els objectius de sostenibilitat i desenvolupament econòmic i de creació de valor.





L'acord, que ha estat rubricat avui per Alberto Fariza, responsable de Projectes de Mobilitat de Naturgy, i per Pablo Bordils, Gerent de Transnugon, suposa un avanç per a comptar amb una flota de vehicles de transport de mercaderies amb hidrogen verd com a combustible.





Alberto Fariza de Naturgy va destacar que "la companyia està fermament compromesa en el desenvolupament de solucions més sostenibles per al transport pesat, sector decisiu en la descarbonització del transport. Iniciem aquest viatge amb el sector fa ja anys sent pioners en el desenvolupament d'una xarxa de gasineres a Espanya. Volem seguir sent pioners amb la implantació i desenvolupament d'una xarxa hidrogeneras que permeti a Naturgy ser un agent actiu en la sostenibilitat del transport, impulsant l'hidrogen com a vector energètic ".





Per la seva banda, Pablo Bordils de Transnugon va indicar que "Fa alguns anys ens vam llançar a l'aventura del GNL gairebé en solitari amb la plena convicció que era una alternativa real al dièsel (tant mediambiental com econòmicament), avui estem convençuts que l'hidrogen serà una alternativa més i hem trobat un company de viatge com és Naturgy per desenvolupar aquest projecte. Estem segurs que en un futur proper conviuran tots els combustibles i nosaltres estarem aquí per donar-li als nostres clients totes les possibilitats existents ".





Naturgy aposta fermament per la mobilitat sostenible tant en el transport pesat com el lleuger a través de l'ús i desenvolupament del biometà, l'hidrogen verd, l'electricitat i el GNV. En concret, la companyia porta anys investigant en el desenvolupament de l'hidrogen ja que el recurs renovable, la infraestructura existent i la nostra posició geoestratègica, fan que Espanya tingui tot el potencial per convertir-se en exportador d'hidrogen en el futur.