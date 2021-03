El feminisme de Laporta: una dona a la seva junta

Un dia abans de la Diada de la Dona es van celebrar les eleccions a la presidència de Barça, El triomf va ser per a Joan Laporta, l'aposta de l'independentisme de Puigdemont. La nova junta a la qual s'han afegit altres persones que no formaven part de la seva candidatura, per avalar a tots els seus membres, que fins a l'últim minut van patir de valent. No aconseguien aglutinar els "paganinis". A la fin l'operació va quallar a costa de ficar a alguns d'ells a la junta que està composta 16 membres, dels quals, 15 són homes i només una és dona, Elena Fort, que ja havia estat amb Laporta en la seva anterior executiva. Tota una "aposta" per la dona en la directiva tenint en compte que més del 26% de sòcis són dones .El equip femení encapçala la lliga amb 57 punts, 9 més que el segon classificat. Les fèmines han aconseguit cinc Campionats de Lliga, set Campionats d'Espanya-Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya, més quatre campionats quan estava en categories inferiors. Això fa un total de 13 títols, que no està gens malament. Tot un rècord per a un conjunt que realitza un joc brillant, amb salaris a anys llum dels seus companys masculins, i que el seu joc no té ja res a envejar als del primer equip.





Joan Laporta (EP)





És conegut que el futbol segueix sent un esport masclista, però estem ja al segle XXI i la lluita de les dones per la igualtat de drets hauria de tenir cabuda en les juntes dels grans equips, com es reivindica que les dones estiguin en les consells ded'administració de les empreses de l'Ibex. El futbol hauria de tenir al menys, entre un vint i un vint per cent de dones en la seva junta. Deia l'escriptor britànic Rudyard Kipling que "Les més ximples de les dones poden manejar a un home intel·ligent, però cal que una dona sigui molt hàbil per manejar a un imbècil".





Al llarg de la seva trajectòria com a president de Barça, Laporta ha estat un gran "feminista" i un admirador negat de la dona fent honor a la frase que en el seu dia va dir Nietzsche "La dona és el repòs del guerrer". La seva relació amb les dones ha estat molt intensa. Unes quantes d'elles són mediàticament conegudes i altres no Una frase que va pronunciar al seu dia per celebrar els triomfs del seu equip ho deixa ben retratat: "En bona companyia: dones, purs i xampany" per aquest ordre, i és que les dones són la seva perdició. És un 'ligón' de molta cura i més des que es va separar de la seva dona amb qui va estar casat 20 anys.





El Barça i la popularitat fan més atractiu i irresistible al seu president. Aquest sex appeal ho va mantenir fins després de deixar el club blaugrana. Va passar de sortir als diaris a tenir presència a les revistes del cor. Tenia i diuen que segueix tenint una gran facilitat per als romanços amb dones de cames llargues, boniques i si pot ser joves. Hi ha una llarga llista de dones que han format part de la seva vida sentimental, algunes d'elles les havia col·locat a treballar dins el club amb resultats perillosos. Són nombroses les fotografies publicades en el paper cuixé on l'ara president sortia en banyador, amb una corba de la felicitat prominent, pur a la boca, copa de xampany- no cava- i una bella dona al seu costat. Tota una imatge molt bucòlica, patriotes i feminista.





Laporta és un feminista dels de sempre compta amb les dones per a allò que ell les necessita, i no és precisament a la junta. A la fin, els bergants i els necis són plantes de qualsevol terreny. El Barça és el seu terreny abonat per a moltes coses, també per a la seva feminisme particular. Mentre s'ho vagin permetent .... On són les feministes culers i la resta?