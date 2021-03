Arresten un home amb un fusell i munició al seu vehicle davant la residència oficial de Kamala Harris

Kamala Harris (EP)





La Policia dels Estats Units ha arrestat un home que duia un fusell i munició al seu vehicle davant la residència oficial de la vicepresidenta, Kamala Harris.





Un portaveu de la Policia Metropolitana de Washington ha informat que han respost a l'avís per un home sospitós cap a les 00.10 hores (hora local) a l'adreça del domicili de Harris, l'Observatori Naval dels Estats Units, residència oficial dels vicepresidents nord-americans.





La policia ha detallat que s'havia emès una alerta a Texas per l'home, identificat com Paul Murray, de 31 anys i originari de la ciutat de San Antonio, situada en aquest mateix estat.





Segons l'informe policial, al qual ha tingut accés CNN, Murray tenia "un fusell semiautomàtic AR-15, 113 cartutxos de munició no registrada i cinc carregadors de 30 cartutxos". L'home ha estat imputat per diversos càrrecs com dur una arma perillosa i tenir munició no registrada.