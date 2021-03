Edmundo Bal es presentarà a les primàries de Ciutadans per a presidir la Comunitat de Madrid

Edmundo Bal (EP)





Edmundo Bal acaba de comparèixer al costat d'Ignacio Aguado per anunciar que es presentarà a les primàries de Ciutadans per ser el candidat de la formació per a les pròximes eleccions de el 4 de maig a la Comunitat de Madrid.





Bal ha assegurat que ha estat el mateix Aguado el que li ha demanat que sigui el que encapçali la llista.





Amb aquest anunci, Ciutadans pretén superar el 5% de vots necessaris per entrar a l'Assemblea de Madrid. Fins ara, les enquestes vaticinaven que s'anaven a quedar fora.