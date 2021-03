Espanya tornarà a vacunar amb AstraZeneca a partir de dimecres que ve

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat en roda de premsa aquest dijous, després de la reunió amb les comunitats autònomes en Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) extraordinari, que Espanya reprendrà la vacunació contra la COVID-19 amb les dosis d'AstraZeneca a partir de la setmana que ve, concretament dimecres.





Carolina Darias (EP)





La ponència d'experts en vacunes que assessora el Govern i la Comissió de Salut Pública es reuniran durant aquest pont de Sant Josep per examinar la posició de l'organisme regulador europeu i decidir si no s'administra la vacuna a algun col·lectiu concret davant l'aparició dels esdeveniments trombòtics. Amb el seu dictamen, Sanitat i CCAA es reuniran dilluns en un nou CISNS extraordinari per donar el vistiplau definitiu. Darias ha assenyalat que també es consultarà amb societats científiques i professionals sobre quins grups de població i edat haurien de ser els que reiniciïn la vacunació amb aquestes dosis.





La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), María Jesús Lamas, ha avançat que s'ha establert que, a partir d'ara, la fitxa tècnica de la vacuna d'AstraZeneca contempli indicacions sobre aquestes possibles trombosi principalment en persones menors de 55 anys i dones. Així mateix, es va a remetre una carta als sanitaris sobre els símptomes que s'ha de tenir en compte un cop s'administrin aquestes dosis.





La decisió es produeix després que el Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància (PRAC, per les sigles en anglès), de l'Agència Europea de l'Medicament (EMA, per les sigles en anglès), hagi comunicat aquest dijous, després d'analitzar els casos de trombosi ocorreguts en persones a les quals s'havia administrat la vacuna, que és "segura i eficaç" i els beneficis "superen amb escreix" als riscos.





"Els beneficis superen amb escreix als riscos", ha dit en roda de premsa la directora de l'EMA, Emer Cooke, per assegurar que era "previsible" que apareguessin alguns efectes secundaris poc freqüents després de començar la campanya de vacunació.





Ara bé, tot i que l'EMA no ha pogut per ara confirmar el vincle entre l'aparició d'esdeveniments trombòtics i l'administració d'aquesta vacuna, Cooke ha recomanat ser "cauts" i incloure aquests efectes secundaris "molt rars" en el prospecte del producte i informar adequadament als professionals sanitaris per detectar qualsevol esdeveniment conegut o desconegut.





La campanya de vacunació amb les dosis d'AstraZeneca estava suspesa a Espanya des de dilluns passat amb l'objectiu d'investigar la possible vinculació entre aquests trombes i la vacuna. Fins al moment, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, té registrats 3 notificacions de sospita de reaccions adverses presumptament relacionades, dins de les gairebé un milió de persones vacunades a casa nostra amb AstraZeneca.