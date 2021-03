El RCD Espanyol femení i CaixaBank celebren els 50 anys de la secció

El primer equip de la secció femenina del RCD Espanyol celebrarà el seu 50 aniversari el proper 21 de març i ho farà en un acte commemoratiu amb un partit davant la Reial Societat a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Per a l'ocasió, CaixaBank, com a patrocinador de l'equip perico i soci financer, tindrà presència especial a l'elàstica de les blanc i blaves. De forma exclusiva per aquesta trobada, la marca de l'entitat financera apareixerà a la màniga esquerra de la samarreta.





CaixaBank, que manté una vinculació amb el RCD Espanyol des de fa més de 25 anys, ha volgut mostrar el seu compromís i el seu suport a el club mitjançant aquest gest. Així mateix, la imatge de l'entitat financera serà present a la Ciutat Esportiva Dani Jarque i a través de les xarxes socials de club. Per CaixaBank, el patrocini esportiu és una eina que ajuda a reafirmar els valors de la seva marca mitjançant el treball en equip, l'esforç, la superació i el lideratge, valors que tenen especial importància en el món de l'esport.





Accions per a la commemoració del 50 aniversari





El partit davant la Reial Societat és l'escollit per celebrar la commemoració del 50 aniversari, ja que aquesta jornada es disputa a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. A més, s'ha creat un escut commemoratiu que les jugadores lluiran en els seus elàstiques durant tota la temporada i que estrenaran el proper 28 de març durant la jornada 24 de la Primera Iberdrola, el mateix cap de setmana que les pioneres van guanyar la copa Pernod a en al Camp Nou, la primera competició oficial de l'equip femení.





De la mateixa manera, i per seguir amb les celebracions, el proper 21 de març, s'estrenarà un mini documental que repassarà les gestes d'algunes de les jugadores més emblemàtiques que han passat per l'equip femení.





Els èxits esportius i socials de la secció esportiva de club promouen que les marques vulguin tenir presència i col·laborar amb l'equip de manera continuada.