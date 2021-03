Esclata la guerra entre els sindicats i El Corte Inglés pel pla voluntari de baixes

El Corte Inglés ha ofert una indemnització de 25 dies per any treballat, amb un límit de 15 mensualitats, per a aquells treballadors que s'adscriguin a el pla voluntari de baixes que afectarà un màxim de 3.000 empleats. Així ho ha plantejat l'empresa en la nova reunió de la comissió negociadora, on s'han abordat temes concrets sobre l'extinció dels contractes.





Edifici d'El Corte Inglés a Plaça Catalunya (EP)





El Corte Inglés proposa que només el col·lectiu de les àrees i centres que patiran processos de reorganització són els que poden acollir-se al procés de voluntarietat.





Les organitzacions sindicals de CCOO, Fasga, Fetico i UGT, per la seva banda, han deixat clar que les indemnitzacions per contracte han de ser de 36 dies per any amb un màxim de 24 mensualitats, tant per al personal que s'adscrigui a aquest procés de manera voluntària o afectat de manera forçosa. Així mateix, proposen la preferència d'adscripció voluntària de tot el personal de l'empresa, independentment de la seva àrea o centre.





Pel que fa a el temps d'adscripció voluntària, l'empresa proposa que les persones tinguin un mes des que es tanqui l'acord per adherir-se de manera voluntària. El Corte Inglés tindrà després fins a un mes per a contestar a la sol·licitud.





En cas de no cobrir-se la quota de plantilla de forma voluntària, la proposta de la companyia passa per un procés forçós de 20 dies amb 12 mensualitats. En contraposició, els sindicats proposen que en cas de no cobrir la plantilla de manera voluntària, se sol·liciti que el col·lectiu afectat estigui en quantitats inferiors a 3.000 persones.





Les organitzacions entenen que el procés voluntari no és justificació per a convertir-lo en una negociació de menor quantitat indemnitzatòria per als treballadors, ja que de no ser prou atractiu, es apuntaria poca plantilla a aquest procés i impulsaria processos forçosos posteriors.





Els sindicats han assenyalat que en aquests moments la proposta d'El Corte Inglés en relació a l'extinció dels contractes dels empleats està "molt allunyada" de les pretensions sindicals, ja que "s'acosta molt al mínim que estableix la llei".





"Els sindicats CCOO, Fasga, Fetico i UGT, hem estat contundents en la nostra posició de no acceptar una proposta tan baixa i allunyada de la realitat", han manifestat els organismes en un comunicat, en què han arribat a qualificar la proposta de la empresa com "ridícula i fora de mercat".





Els sindicats han deixat clar que la seva posició passar per buscar "unes condicions de sortida de personal atractives". "El nostre objectiu és que la major part d'aquestes sortides siguin voluntàries", expliquen les organitzacions, que indiquen que el canvi de l'empresa en les negociacions ha estat "radicalment oposat al que, des de la part social, considerem just per als interessos de els treballadors ".





La propera reunió entre les dues parts es realitzarà dilluns que ve.