Les restriccions de mobilitat han provocat el 70% de la caiguda del PIB entre abril i desembre

El Banc d'Espanya atribueix aproximadament el 70% de la caiguda del Producte Interior Brut (PIB) registrada entre abril i desembre a les restriccions a la mobilitat que es van implantar des del Govern espanyol i els executius autonòmics per frenar els contagis de coronavirus.





Banc d'Espanya (EP)





Així ho assenyala en un document, en el qual analitza la relació entre les mesures de contenció de la pandèmia, la mobilitat i l'activitat econòmica.





La institució explica que ha exclòs el mes de març del període esmentat (abril-desembre) a causa de que les mesures que es van establir per frenar els contagis només es van aplicar durant una quinzena, en concret, des de la declaració de l'estat d'alarma.





El Banc d'Espanya afirma en aquest informe que durant els primers mesos de la pandèmia, l'activitat es va contraure "més intensament del que suggeriria" la reducció observada en la mobilitat de la població, un fenomen que va deixar d'observar-pràcticament a partir del mes d'agost i que va canviar fins i tot de signe a la fi de l'any.





En la seva opinió, això podria suggerir l'existència d'un "cert procés d'aprenentatge" per part dels agents econòmics a l'hora de conviure amb la pandèmia.





"Aquest aprenentatge podria estar relacionat, entre altres aspectes, amb una implantació cada vegada més efectiva de noves formes de treball, en particular, el teletreball, i nous patrons de consum, amb un major biaix cap al consum en línia", apunta.





En tot cas, estima que les restriccions legals van tenir un fort impacte sobre la mobilitat de la població i l'activitat econòmica. A més, apunta que, de forma voluntària, els ciutadans van reduir la seva mobilitat en el segon trimestre del 2020 més enllà del que s'ha explicat per les restriccions establertes, efecte que va perdre força amb la desescalada.





"En les fases inicials de la pandèmia, la reducció de la mobilitat va ser superior a la que es desprendria de les restriccions aprovades. És a dir, al principi es va produir, aparentment, una certa reducció de la mobilitat de caràcter voluntari. No obstant això, després la desescalada, el comportament de la mobilitat s'ha ajustat més a l'explicat per les mesures de contenció en vigor ", subratlla.





La institució afirma que l'impacte advers sobre el PIB com a conseqüència de les restriccions es pot veure contrarestat a mig termini "per un efecte de signe oposat", en la mesura que les restriccions imposades actualment serveixin per evitar altres més contundents en el futur.