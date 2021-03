El PP segueix amb la seva opa hostil a Ciutadans i el deixa sense grup propi al Senat

Ciutadans està vivint una fugida de membres mai vista després de la dimissió d'Ayuso i la proposta de moció de censura a Múrcia. El partit liderat per Arrimadas ha vist anar-se'n a tres senadors i vuit diputats en els últims dies pel que es quedarà sense grup parlamentari propi al Senat.





El portaveu de Ciutadans al Senat, Tomás Marc Arias (EP)





Després de la renúncia dels senadors Ruth Goñi, per Navarra, i Emilio Argüeso, per la Comunitat Valenciana, al costat de la del diputat Pablo Combronero i la diputada Marta Martín, els quatre senadors que queden al partit no tenen altra opció que passar a formar part del grup Mixt de la cambra alta, on la formació 'taronja' i els dos senadors que han abandonat el partit tornaran a compartir grup, encara que en el cas de Goñi i Argüeso actuaran per lliure.





A la nit d'aquest dimecres es coneixia que la senadora per Navarra Ruth Goñi i el parlamentari per designació autonòmica de les Corts Valencianes Emilio Argüeso havien decidit deixar Ciutadans encara que mantindrien el seu escó a la cambra alta. Segons fonts parlamentàries, aquests dos senadors encara no han presentat a la cambra alta la seva renúncia al Grup de Ciutadans, que suposaria, un cop es materialitzi, que la formació 'taronja' deixarà de tenir grup parlamentari després de sumar-se aquestes marxes a les anteriors de Javier Alegre, Lorena Roldán i Fran Hervías.





I és que, per a constituir grup propi a la cambra alta es necessiten deu senadors. En el cas de Ciutadans, quan va poder constituir un grup propi ho va fer gràcies als nou senadors amb què comptava ja un escó que li va donar el PP. Segons el reglament del Senat, "quan els components d'un grup parlamentari, normalment constituït, es redueixin durant el transcurs de la legislatura a un nombre inferior a sis, el grup quedarà dissolt a la fi del període de sessions en què es produeixi aquesta circumstància" . Així, amb la pèrdua de dos escons després de les eleccions catalanes i les fuites dels últims dies, el grup s'ha quedat tan sols amb cinc senadors. El període actual finalitzarà al juny, per la qual cosa serà en aquest moment quan els taronges perdi en grup propi i, a més, gran part de les subvencions que reben actualment.





FUITES AL PP





Des de la setmana passada, quan va començar la polèmica per la moció de censura a Múrcia i tres dels diputats de Ciutadans es van anar al PP, han abandonat la formació taronja Toni Cantó, el portaveu en les Corts Valencianes, 6 càrrecs de la província d'Àlaba i dos diputats de Madrid que s'han anat amb Ayuso juntament amb alguns regidors.





Entre d'altres, l'exsecretari d'Organització de Cs, Fran Hervías va comunicar que abandona la formació 'taronja' i la seva acta com a parlamentari a la cambra alta per desavinences amb l'actual direcció del partit encapçalada per Inés Arrimadas, a la qual va acusar de convertir-se en " una crossa més del sanchisme" i se suma a les files del Partit Popular.





I és que la majoria dels membres que abandonen Ciutadans recorden amb nostàlgia que van entrar al partit quan Albert Rivera el presidia i critiquen que ara la formació taronja està prenent un rumb totalment diferent, ja que Arrimadas està donant suport a la coalició de govern del PSOE i Podem. "Avui Ciutadans s'ha convertit en un partit que és part del problema i no de la solució. Abandonant els valors i principis liberals per esdevenir una crossa més del sanchismo", va explicar Hervías. "Em sumo al PP, l'únic projecte que pot guanyar a Sánchez", ha afegit.





En els últims casos, tant Ruth Goñi com Emilio Argüeso i Marta Martín expliquen també que no se'n van del partit per haver canviat d'ideologia, sinó perquè Ciutadans ha canviat.





Argüeso, que ha demanat passar al grup mixt i sortir de partit, explica que ha estat una decisió "obligada després dels suports i picades d'ullet constants" a Govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.









Per la seva banda, Ruth Goñi ha assegurat que defensarà les mateixes idees per les quals els navarresos van decidir votar-la i que Ciutadans ha canviat d'ideologia.









A més, la diputada Marta Martín ha explicat que compleix "els seus compromisos" i espera "que els que es queden compleixin el compromís" que li han donat, i ha demanat que el seu escó "no serveixi per donar ales al nacionalisme ni a la corrupció" .









NO PODEN ADHERIR A UN ALTRE GRUP QUE NO SIGUI EL MIXT





En qualsevol cas, els quatre senadors que encara li queden a Ciutadans a la cambra alta - Tomás Marc, Maria Ponce, Miguel Sánchez i Carlota Santiago -, passaran a formar part del Grup Mixt ja que un cop iniciada la legislatura no es poden adscriure a un altre grup que no sigui el Mixt.





Actualment, aquest grup el conformen Vox, Terol ha, el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), Unió del Poble Navarrès (UPN), Associació Socialista de la Gomera (ASG) i Partit Aragonès Regionalista (PAR). A partir d'ara, també formaran part d'aquest grup Ciutadans i Ruth Goñi i Emilio Argüeso.





En les últimes hores, i després de la marxa a l'PP d'alguns càrrecs de Ciutadans, s'havia especulat amb la possibilitat que aquests dos senadors formessin part del grup popular, cosa que la pròpia Goñi ha desmentit i que, durant aquesta legislatura, no seria possible perquè, al mantenir el seu escó al Senat no podria adherir-se a un altre grup que no sigui el Mixt.





REBRAN MOLTA MENYS SUBVENCIÓ





La pèrdua del grup parlamentari de Ciutadans deixarà al partit sense un representant a la Junta de Portaveus de la cambra alta, amb menys temps d'intervenció en els plens i les comissions, i amb un notable descens en la subvenció que reben.





En termes generals, les formacions del Senat reben una subvenció la quantia es fixa en funció del nombre dels seus component i, a més un complement fix igual per a tothom. En aquest sentit, els partits reben una part fixa al mes de 15.200 euros mensuals i altres 1.900 addicionals per senador.





En el cas de Ciutadans, amb sis senadors fins ara, la subvenció arribava als 32.300 euros mensuals, uns 3.588 euros per cada senador.





NO HA SABUT EXPLICAR LA MOCIÓ DE CENSURA





L'Assemblea Regional de Múrcia va donar aquest dijous l'esquena a la moció de censura de Ciutadans i PSOE per treure a Fernando López Mires de presidència de la Comunitat, després de quedar-se amb 21 vots a favor dels 23 que es necessiten perquè la moció tiri endavant .





La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, va assumir dilluns els "errors" que ha comès la seva formació, sobretot arran de no haver explicat bé la necessitat de la moció de censura a Múrcia. D'altra banda va acusar el PP d'haver posat en marxa una estratègia per acabar amb els taronges i va voler fer un pas al front per defensar el seu projecte.





Arrimadas reconeix així no haver sabut explicar prou bé la "insostenible" situació que es vivia a la Regió de Múrcia i que els va portar a presentar una moció de censura contra el Govern de Fernando López Miras.





"Som molt bons socis, però còmplices molt dolents", va assegurar, ja que, segons va argumentar, Ciutadans és un partit incòmode que denuncia la corrupció vingui d'on vingui.





En la seva opinió, Ciutadans és l'únic partit "net" de centre i segueix sent necessari per evitar que els extremismes condicionin els governs i per seguir tendint oients a un i altre costat del tauler polític.





CARRIZOSA ASSEGURA QUE LA CRISI ESTÀ TANCADA





Segons el líder Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, la crisi del partit està tancada, tot i que creu que encara hi haurà un degoteig de marxes per donar la imatge que continua. "Aquesta crisi ja la tanquem, però volen donar l'efecte que és més duradora del que és, precisament amb aquest degoteig".





"El fet que es vagi gent del partit es correspon a un pla preconcebut i executat amb la intenció de donar la sensació d'una fuga massiva, quan a la fi van a ser poques persones", entre 15 i 30, va assegurar Carrizosa dijous.





A més, des de la formació taronja acusen el PP de promoure aquests moviments, que descriuen com una guerra per l'espai polític, ja que creuen que el PP se sent acorralat per Vox i està perdent espai polític a la dreta.