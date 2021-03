Simón adverteix de "signes preocupants" en la pandèmia, amb cinc CCAA en ascens lleu

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha advertit "signes una mica preocupants" en l'evolució de la pandèmia de COVID-19, amb cinc comunitats autònomes que es troben ja en un ascens lleu .





Fernando Simón (EP)





En roda de premsa aquest dijous després de la reunió extraordinària de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), l'epidemiòleg ha lamentat que la situació de la pandèmia a Espanya "està pràcticament estancada", fins i tot amb "un petit increment de l'ocupació hospitalària en algunes comunitats autònomes ".





"Hem arribat a una vall en què a penes descendim. Tenim alguns signes una mica preocupants en algunes CCAA que es podrien estendre a altres territoris. Set podrien seguir mantenint un descens lleu en els pròxims dies; 5 aparentment començarien a pujar molt a poc a poc, amb increments marginals, i set estan estables, on és difícil valorar si hi ha més opcions que pugin o baixin ", ha esgrimit Simón.





Així, ha apuntat que Espanya es troba en "una situació d'inflexió" amb l'arribada del pont de Sant Josep i la Setmana Santa, tenint en compte que "ja en diverses comunitats autònomes s'aprecia un increment".





"Si veiem l'evolució d'altres països europeus hem de preocupar-nos i mantenir la tensió que estem demanant. Països com França, Itàlia i Alemanya estan tenint increments importants en el nombre de casos. L'ideal seria mantenir aquest període de vall per poder vacunar la població amb tranquil·litat ", ha reblat.





Sobre la variant britànica, Simó ha assenyalat que "en algunes comunitats autònomes arriba a ser el 90 per cent" dels casos, i està "per sobre del 50 per cent a nivell nacional". "A Espanya encara no tenim informació sòlida per a valorar si aquesta soca és més virulenta", s'ha afegit als el respecte.