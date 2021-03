França confina París i quinze departaments més durant un quatre setmanes

El primer ministre francès, Jean Castex, ha anunciat aquest dijous una nova reconfiguració de les mesures per fer front a l'avanç del coronavirus, entre les quals hi ha el confinament durant quatre setmanes de fins a 16 departaments, la meitat d'ells a la regió de París, la més afectada.





Jean Castex (EP)









"La progressió de la pandèmia s'està accelerant notablement", ha lamentat Castex en roda de premsa, on ha explicat que les xifres de les últimes setmanes "mostren el que sembla cada vegada més clar que és una tercera onada", informa el diari 'Le Parisien'. A partir d'aquest divendres, vuit departaments de la regió d'Illa de França, cinc de l'Alta França i tres dels Alps Marítims romandran confinats durant les pròximes quatre setmanes.





El toc de queda començarà a partir de les 19.00 hores (hora local), una hora més tard per adaptar-se a l'horari d'estiu, i afectarà tot el país, fins i tot a aquelles regions que no queden confinades.





"Hem descobert que la variant britànica és més virulenta i potencialment més greu. La situació s'està deteriorant, la nostra responsabilitat és ara que no se'ns escapi", ha reconegut Castex, que ha informat de més de 1.200 pacients internats en unitats de cures intensives a la regió de París.





Aquesta nova quarantena compta amb una sèrie de modificacions pel que fa a l'impost el passat mes de novembre. Així, les escoles romandran obertes, a l'igual que les llibreries i les botigues de música. La normativa dels llocs de culte es mantindrà com fins ara, així com el foment del teletreball, i els negocis considerats no essencials romandran tancats.





No obstant això, el Govern permetrà a la població passar més temps a l'aire lliure, ja que, tal com assenyala Castex, "estem infinitament menys exposats fora que quan ens reunim en espais tancats sense màscara".





Així no hi haurà límit de temps per romandre al carrer o fer exercici a l'exterior sempre que no es sobrepassi un radi de 10 quilòmetres pel que fa a el lloc de residència, i fins i tot estaran permesos els viatges d'un dia per la regió prèvia obtenció de un salconduit.





FRANÇA REPRÈN LA VACUNACIÓ D'ASTRAZENECA





El primer ministre gal també ha confirmat que reprendran la vacunació amb les dosis de Astrazeneca, després que en els últims dies el seu ús ha estat suspès per precaució.





La decisió de França es produeix en paral·lel a la d'altres països de l'entorn, com Itàlia i Alemanya, que han anunciat també que tornaran a utilitzar la vacuna de Astrazeneca, després de l'aval de l'Agència Europea de Medicaments (EMA).





Castex ha volgut tranquil·litzar la població armant que l'EMA ha assenyalat "en ferm" que els beneficis d'aquesta vacuna "superen amb escreix les probabilitats extremadament baixes de desenvolupar efectes secundaris", de manera que ell mateix rebrà la seva primera dosi d'aquesta vacuna aquest divendres.





En total són 5.630.671 les persones vacunades a França, de les quals 1.141.798 han rebut les dues dosis. Pel que fa a les xifres de la pandèmia, el Ministeri de Salut ha informat aquest dijous de la mort de 91.679 persones a causa de la malaltia, després d'haver comptabilitzat en les últimes 24 hores altres 268. El nombre de casos acumulats ascendeix a 4.181.607 , després de sumar 34.998.