Autonomies i govern es plantegen allargar el toc de queda fins a l'estiu

Després dels indicis que la quarta onada del coronavirus està a punt de començar a Espanya, les autoritats sanitàries, advertides fins i tot per l'OMS perquè no relaxin les seves mesures, han decidit prendre cartes.









Pedro Sánchez (EP)





I és que, des del passat dimecres els contagis estan augmentant lleument i sembla que la tendència a la baixa s'ha revertit, de manera que les comunitats autònomes es plantegen mesures comunes per controlar els casos.





Segons expliquen fonts pròximes al Consell Interterritorial de Salut a 'ECD', Sanitat i les comunitats autònomes estan debatent estendre el toc de queda després de setmana santa i mantenir-lo fins a principis d'estiu.





Si bé l'estat d'alarma actual finalitza el proper 9 de maig, caldria decretar un nou estat d'alarma per poder mantenir el toc de queda actual. L'estat d'alarma actual permet un toc de queda entre les 23:00 i les 6:00, amb possibles oscil·lacions segons cada comunitat autònoma, donant marge entre les 22:00 i les 5:00 del matí.





De moment, el Ministeri de Sanitat s'ha mostrat obert a prorrogar l'estat d'alarma perquè la incidència pugui baixar fins als 25 casos per cada 100.000 habitants. Des Moncloa pensen que és millor no avançar-se a la situació, però contemplen aquesta possible mesura.





altres mesures

Les comunitats volen mantenir el toc de queda per poder prohibir les reunions nocturnes en espais públics i privats, ja que, segons Sanitat, el 80% dels contagis de les últimes setmanes s'han produït a les llars i espais tancats.





A més, les comunitats estan bastant convençudes de mantenir els tancaments perimetrals a totes les regions al mínim fins el 9 de maig per poder salvar el turisme a l'estiu.