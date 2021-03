Els Mossos i la Guàrdia Urbana desallotgen un 'botellón' davant el Macba a Barcelona i multen a més de 25 persones

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desallotjat aquest dijous a la tarda un botellón a la plaça dels Àngels, davant el MACBA, en el marc d'un dispositiu en marxa a Ciutat Vella per supervisar el compliment de les mesures sanitàries i evitar comportaments incívics.





Imatge de recurs (EP)





Segons ha explicat la policia catalana a Europa Press, els agents van aixecar 13 actes per consum d'alcohol al carrer i 12 per incompliment de les mesures sanitàries per evitar contagis de coronavirus.





El dispositiu va començar a finals de febrer i controla especialment les zones de Born, el Raval i places on la policia ha detectat una "presència irresponsable de persones que trenquen les mesures sanitàries", va explicar aquest dijous el comissari Joan Carles Molinero en roda de premsa.