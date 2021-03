L'aigua, compromís de futur

@EP





Talent, innovació i compromís. Són els tres pilars bàsics d'Aigües de Barcelona per servir a la ciutadania i fer front als reptes derivats del canvi climàtic. El coneixement i la tecnologia són la punta de llança per al desenvolupament de ciutats intel·ligents, resilients i verds i que garantiran un desenvolupament sostenible i inclusiu que no deixi ningú enrere.





Reflexionar sobre el valor de l'aigua és l'objectiu de Nacions Unides amb motiu del Día Mundial de l'Aigua, que se celebra aquest 22 de març. L'aigua, un bé essencial i escàs, té molts significats. Per Aigües de Barcelona, és la seva raó de ser i el motiu que l'impulsa a millorar cada dia. L'aigua és progrés i futur.





L'objectiu d'Aigües de Barcelona és aportar valor a la ciutat a partir de el vector aigua i contribuir de manera significativa a el desenvolupament sostenible de tot l'entorn metropolità en el compliment de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. Fomentar l'esperit innovador i el talent és la millor estratègia perquè Barcelona i tota la seva àrea metropolitana es consolidi com un hub mundial de l'aigua, un referent en la mitigació i adaptació al canvi climàtic i els seus efectes.









UN MODEL D'ÈXIT





Aigües de Barcelona treballa en un ecosistema d' innovació oberta en el qual col·labora amb 142 partners per afrontar els reptes socials i mediambientals, i per generar valor econòmic i social en el territori. Fruit d'això són iniciatives com Start4Big (juntament amb CaixaBank, Naturgy, Seat i Telefónica) per atreure talent emprenedor nacional i internacional; Tech4Climate (amb la Fundació Ship2B, Fundació Repsol, Innocells i Nestlé Espanya), que busca les millors start-ups amb el focus en la sostenibilitat i el medi ambient, o IND + I, un espai d'intercanvi de coneixement sobre innovació i indústria que organitza l'Ajuntament de Viladecans, amb el suport de la Generalitat, Incasòl, DeltaBCN, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.





També participen en el Programa de Doctorats Industrials, una estratègia de Govern de la Generalitat té com a objectiu la transferència de coneixement entre els entorns empresarials i acadèmics, que contribueix a la competitivitat del teixit industrial català alhora que fomenta la formació i genera ocupació de qualitat.









Els projectes de recerca i innovació es materialitzen en bona mesura a través de Cetaqua, el centre tecnològic de l'aigua creat en 2007 per Aigües de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Un model de col·laboració públic-privada on s'utilitzen al màxim les capacitats internes i es col·labora amb la comunitat científica i innovadora, el que els permet estar a l'avantguarda de les noves tendències.













Webinar Covid-19 / @ Cetaqua





LES ECOFACTORÍAS CONSTRUEIXEN ECONOMIA CIRCULAR





Aigües de Barcelona aplica la innovació per reutilitzar tots els recursos i fer front a l'estrès hídric que pateix la conca de la Mediterrània. Han transformat la depuradora del Baix Llobregat en una ' ecofactoría ', una veritable fàbrica autosuficient que genera tota l'energia que necessita, regenera l'aigua i valora tots els residus.





El concepte de 'ecofactoría' va més enllà de l'cicle urbà de l'aigua. Prova d'això és el projecte LIFE NIMBUS , impulsat en col·laboració amb Cetaqua, TMB, LABAQUA i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que permet transformar en biometà el biogàs que es genera en les estacions depuradores i utilitzar aquest combustible verd en autobusos metropolitans .





La innovació permet també estar a la banda dels que més ho necessiten. Com el projecte que, en col·laboració amb els professionals dels serveis socials dels ajuntaments, basant-se en les dades de telemesura del consum d'aigua, permetrà detectar canvis de comportament en les persones que necessiten assistència i generar un avís per determinar si cal fer un seguiment.









UN PACTE SOCIAL PER A UNA RECUPERACIÓ VERD I JUSTA





Les aliances amb l'entorn són imprescindibles en tots els projectes. Per això, Aigües de Barcelona proposa un gran Pacte Social per a donar resposta als reptes derivats de la pandèmia i garantir una recuperació econòmica verda i justa. Un pacte en el qual es comprometen a no deixar ningú enrere, generar llocs de treball de qualitat i impulsar una reconstrucció sota l'eix de la sostenibilitat.





Aigües de Barcelona no deixa sense aigua a cap persona o família que no pugui pagar el servei per raons econòmiques gràcies a la innovació social, que va suposar en el seu moment la creació del seu Fons de Solidaritat.

















Amb la nova tarifa social per bonificar 300 litres d'aigua diaris es beneficarán 60.000 llars de l'àrea metropolitana en risc d'exclusió social que tinguin a tots els seus membres en atur, que estiguin en situació de pobresa energètica o que rebin una pensió mínima.





Innovació també per preservar la salut. Aigües de Barcelona ha desenvolupat COVID-19 City Sentinel , un instrument que monitoritza les aigües residuals i detecta i quantifica la presència de virus SARS-CoV-2. Una pionera solució, fruit de coordinar els esforços de diferents centres d'investigació d'I + D + I, que combina un pla de mostreig, anàlisis ràpides i l'accés a un observatori digital. Es tracta d'una peça clau per anticipar escenaris i prendre decisions que poden salvar vides. Un exemple de com la ciència, unida al coneixement expert, és la millor via per protegir la salut pública.





L'aigua és futur. I cada dia aquest futur es construeix treballant colze a colze amb la comunitat científica i els agents que impulsen la innovació, en aliança amb administracions i entitats socials. El compromís amb l'acció social i la innovació està en l'ADN d'Aigües de Barcelona per donar resposta als reptes de les persones, les ciutats i el medi ambient.