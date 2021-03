Illa descarta eleccions generals anticipades per la sortida d'Iglesias

El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartat la convocatòria d'unes eleccions generals anticipades després de la sortida de l'Executiu del vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, per presentar-se a les eleccions de la Comunitat de Madrid.





Salvador Illa (EP)





En una entrevista de Catalunya Ràdio aquest divendres recollida per Europa Press, l'exministre de Sanitat ha assegurat que la voluntat del president de Govern, Pedro Sánchez, és "esgotar la legislatura", i no creu convenient anticipar els comicis generals en un moment en què s'ha de donar una imatge d'estabilitat i serietat davant l'arribada dels fons UE.





Illa ha insistit en la seva voluntat de presentar-se com a candidat a la investidura per ser president de la Generalitat tot i no comptar amb els suports suficients i ha assegurat que, quan la presidenta de Parlament, Laura Borràs, INICE la ronda de consultes la setmana que ve , ell li traslladarà la seva intenció: "Tal com em vaig comprometre en la meva campanya, per legitimitat política i obligació moral".





Ha admès que no compta amb els suports necessaris per sortir investit, ha dit que ara mateix els únics suports que té garantits són els de la seva formació i ha afirmat que està treballant per obtenir més: "M'agradaria formar govern amb els comuns, un govern d'esquerres com funciona a Espanya ".





Illa ha dit que el que té clar és que no cal repetir "un fracàs que es va veure que no porta enlloc com a país", en referència a Govern de la passada legislatura entre Junts i ERC, ja que per a ell no és de sentit comú repetir fórmules que, al seu parer, no han funcionat.